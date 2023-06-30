“No fue planeada correctamente": Departamento de Estado sobre retirada total de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021

Un reporte del Departamento de Estado criticó la gestión de la operación de evacuación de Estados Unidos de Afganistán en 2021, afirmando que las decisiones del presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump tuvieron "graves consecuencias para la viabilidad" y la seguridad del anterior gobierno de Kabul, respaldado por Washington.

El informe también apuntó al Secretario de Estado, Antony Blinken, aunque sin nombrarlo, al remarcar que no se amplió el grupo de trabajo de gestión de crisis de la dependencia en Afganistán y subrayar la ausencia de un diplomático de alto nivel "para supervisar todos los elementos de la respuesta a la crisis".

No puedo hablar de esa parte de coordinación interna y de cómo la administración llegó a las conclusiones centrales que presentó. Antony Blinken / Secretario de Estado

La revisión es una contribución a un informe de Afganistán publicado por la Casa Blanca en abril. Pero sus hallazgos críticos no se reflejaron en ese anterior documento que efectivamente cuestionó la falta de planificación de la administración de Trump por la caótica operación de retirada y evacuación de tropas estadounidenses en agosto de 2021.

Defiant Biden reacts to damning report on the U.S. Afghanistan withdrawal dropped just before the holiday weekend. @kylieatwood discusses with @abbydphillip. pic.twitter.com/EkUlsyX1Gk — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 30, 2023

¿Qué dice el informe de Afganistán sobre la administración de Joe Biden?

Esta nueva revisión del Departamento de Estado sobre la retirada de Afganistán contiene críticas mucho más agudas en torno a las acciones de la administración Biden que el documento resumen de la Casa Blanca publicado en abril.

En su momento, ese documento culpaba a las decisiones de la administración Trump de crear las condiciones que llevaron al caos de la evacuación, y no admitía abiertamente ningún error en la operación de salida de Afganistán.

El informe señalaba que "cuando la administración Trump dejó el cargo, seguían sin respuesta preguntas clave sobre cómo Estados Unidos cumpliría el plazo de mayo de 2021 para una retirada militar completa de Afganistán, cómo Estados Unidos podría mantener una presencia diplomática en Kabul después de esa retirada y qué podría pasar con las personas elegibles para el programa de visado especial de inmigrante (SIV), así como con otros ciudadanos de Afganistán en situación de riesgo."

Una vez que Biden decidió, en abril de 2021, proceder a la retirada total de Afganistán, con un nuevo plazo hasta el 11 de septiembre de 2021, la posterior velocidad del "retroceso" del ejército estadounidense de Afganistán "agravó las dificultades a las que se enfrentaba el Departamento para mitigar la pérdida de los principales facilitadores del ejército", afirmaba el Departamento de Estado.

A report into the State Department’s chaotic 2021 exit from Afghanistan said senior Biden administration officials in Washington were to blame for failing to decide which Afghans should be eligible for evacuation and issuing constantly changing guidance https://t.co/P1EmGWzFHc — The Wall Street Journal (@WSJ) June 30, 2023

"Críticamente, la decisión de entregar la base aérea de Bagram al gobierno de Afganistán significaba que el aeropuerto internacional Hamid Karzai (HKIA) sería la única vía para una posible operación de evacuación de no combatientes (NEO)", afirmaba el informe.

Ahora, el reporte señala que esa operación de evacuación tuvo que acelerarse cuando a mediados de agosto de 2021, tras los rápidos avances de los talibanes, el presidente Ashraf Ghani huyó de Afganistán y el gobierno de Kabul se derrumbó.

"La repentina salida del presidente Ghani de Kabul y la caída de la ciudad en manos de los talibanes se produjo con una rapidez que tomó por sorpresa a casi todos los observadores cercanos", señala el reporte, que indica además que "hasta que Kabul cayó, había vuelos comerciales disponibles para salir de Afganistán e incluso los afganos que planeaban marcharse se tomaban su tiempo para vender propiedades y arreglar sus asuntos".