¡La Armada de México está de fiesta! 50 dependencias celebraron sus 202 años, en el Puerto de Veracruz

Con un simulacro de derrame de hidrocarburo, en la playa "Regatas" de Veracruz, con 150 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y 50 de otras dependencias, comenzaron las actividades por la celebración del 202 Aniversario de la Creación de la Armada de México, en el Puerto de Veracruz.

Desde unas gradas instaladas a un costado de la playa, el público pudo observar y escuchar la explicación de las prácticas que forman parte del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas.

Para el simulacro de este día se planteó la hipótesis de un derrame de hidrocarburo de aproximadamente 807 mil 500 litros de combustible tipo Diesel, que ya no pudieron controlar, por lo que se solicitó el apoyo a la autoridad marítima.

Continuarán los festejos por los 202 años de la Armada

A las 5 de la tarde de este miércoles, dio inicio la ceremonia oficial por la celebración del 202 Aniversario de la Creación de la Armada de México, en la Macroplaza del malecón del puerto de Veracruz. Al finalizar la ceremonia, personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Veracruz realizará un ejercicio de rescate en la zona del malecón.

Después tuvo lugar el desfile militar, que inició en la Macroplaza del malecón hasta la plaza de La Soberanía (bandera monumental) y además una parada aérea. Además se realizaron otros ejercicios a cargo del personal naval y un espectáculo con pirotecnia y música.

El 4 de octubre de 1821, se creó el Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda, lo que se considera el inicio de la historia de la Armada de México, cuya misión es emplear el Poder Naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Se realiza una parada aérea, #desfile militar y además concluyó un ejercicio de búsqueda y rescate a cargo de elementos de @SEMAR_mx https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/mn3Zfr4Gzl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

Armada de México demostró estar preparada ante un derrame de Diesel

El incidente simulado fue en el buque tanque de nombre “Burgos”, donde se planteó la supuesta ruptura en mangueras lo que ocasionó que el combustible se derramara.

“No estamos exentos de que esto pueda suceder, es por ello que la capacitación debe ser permanente y constante, llevándose a cabo ejercicios una vez por año”, dijo el Capitán Edén Flores de la Tercera Región Naval, en entrevista para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

El Plan Nacional de Contingencia de derrame de hidrocarburos, es dirigido por el Jefe de Estado Mayor General de la Armada de México, a través de los Mandos Navales que se encargan de coordinar de manera regional o local, para convocar a las dependencias de los tres órdenes de gobierno.