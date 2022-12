Depositan doble aguinaldo en Manzanillo ¡por error!

Una y otra vez Alfredo cuenta los billetes para completar casi 30 mil pesos. Es jubilado del Ayuntamiento de Manzanillo y es el dinero que tiene que reintegrar porque le depositaron doble la cantidad por concepto de aguinaldo.

“Está mal, no lo dan y luego no lo quitan. Me dijeron que habían depositado de más y fui y si es cierto, eran 59 mil pesos. Me ilusioné en invertir en otros gastos"; dijo para Fuerza Informativa Azteca, Alfredo Jiménez, uno de los jubilados.

Por su parte, Vitnia Peña, la Secretaria General del sindicato del Ayuntamiento de Manzanillo, declaró: “Ellos no se habían dado cuenta, en realidad los mismos compañeros jubilados me empezaron a informar la cantidad que se les había depositado; yo lo chequé (sic), nos pusimos a calcular por aquí y nos dimos cuenta que sí, en realidad había un error del doble, les depositaron el doble”.

Solicitamos una entrevista con el área de comunicación social del Ayuntamiento para que explicaran en dónde estuvo el error que generó el doble depósito de aguinaldo pero no tuvimos respuesta.

Algunos gastaron el aguinaldo excedente en Manzanillo

Y así como Alfredo, poco más de 200 pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, se encuentran en la misma situación. Deberán reintegrar el dinero o no van a cobrar los próximos tres meses.

Es en una cuenta bancaria del Ayuntamiento donde se lleva a cabo el depósito de quienes han decidido devolver el excedente de aguinaldo. La ficha que emite el banco debe entregarse a las autoridades de la presidencia municipal para efectuar la aclaración.

“Al momento que ellos dicen tengo depositado mi aguinaldo, disponen de él y empiezan a hacer pagos. Yo creo que va ser muy poco (sic) el compañero que en realidad ya dispuso de este efectivo para hacer sus pagos, pero ellos están en la mejor disposición de devolverlo"; agregó Vitnia Peña.

Rosa de la Cruz es otra de las personas jubiladas que recibió por error el doble de aguinaldo: “Muchos compañeros se emocionaron, tuvieron esa emoción porque como nunca nos habían depositado tanto, uno creyó que era esa cantidad pero al fin de cuentas dijeron que no”.

La devolución voluntaria o mediante descuento mensual, es el mecanismo que va a implementar el Ayuntamiento de Manzanillo para recuperar a la brevedad poco más de 10 millones de pesos que el área de finanzas del municipio depositó por un presunto error involuntario.