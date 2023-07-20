Playa de Ecuador quedó manchada de crudo por falla de una petrolera

La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador dijo que una falla en el proceso de reversión de crudo liviano en su terminal marítima en Esmeraldas provocó un derrame del hidrocarburo, lo que llevó a la compañía a activar un plan de contingencia.

Petroecuador movilizó a trabajadores a la zona del incidente para la contención y limpieza del hidrocarburo. Las autoridades locales de Esmeraldas informaron que el crudo derramado habría llegado hasta una de las playas de la ciudad.

La información preliminar que nos manifiestan es que esto ocurrió por un error humano. Alex Benalcázar / Director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Esmeraldas

Ni Petroecuador ni el Ministerio del Ambiente informaron sobre la cantidad de crudo derramado.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador realizan sobrevuelos y acciones para mitigar el área afectada por el derrame de crudo en la terminal de Balao de Petroecuador, dijo la fuerza en su cuenta de Twitter.

#Esmeraldas



Empleando medios logísticos se realizan sobrevuelos y acciones de mitigación sobre el área afectada por el derrame de petróleo en #Balao, técnicos de instituciones del Estado evalúan el riego para determinar el Plan de Contingencia de Derrames.#FFAAContigo🇪🇨 pic.twitter.com/QXPIHszE1K — FFAAECUADOR (@FFAAECUADOR) July 19, 2023

El mensaje se publicó con un video tomado desde un helicóptero que muestra manchas negras del crudo en el mar y una sustancia viscosa mezclada con arena en una playa.

Petroecuador dijo que las actividades de exportación y abastecimiento de combustible no se verán afectadas por el derrame de crudo.

¡Atención! COMUNICADO OFICIAL

EP Petroecuador activa contingente ante derrame de hidrocarburos en Esmeraldas pic.twitter.com/nJ1hlla1kF — EP PETROECUADOR 🇪🇨 (@EPPETROECUADOR) July 19, 2023

¿Cuáles han sido los derrames de crudo más graves en la historia?

La industria petrolera ha registrado momentos catastróficos para el medio ambiente a causa de derrames de crudo. Aquí una breve recopilación:

* El derrame del Exxon Valdez ocurrió en las costas de Alaska en 1989. Un buque petrolero de la compañía encalló y derramó más de 42 millones de litros de crudo en las aguas del Prince William Sound.

* La marea negra en el Golfo Pérsico fue un derrame de crudo ocurrido en 1991 durante la Guerra del Golfo. Durante su retirada de Kuwait, las tropas iraquíes arrasaron pozos y barcos petroleros provocando el derrame de más de 800 mil toneladas de crudo al mar. La mancha de crudo alcanzó los cuatro mil kilómetros cuadrados.

* El derrame de crudo a cargo de la compañía Transocean. En abril de 2010, la explosión de una plataforma petrolífera semisumergible provocó que se derramaran más de 750 mil toneladas de crudo en el Golfo de México. La tragedia dejó 11 trabajadores de la empresa fallecidos.