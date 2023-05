Derrumbe inminente en los Alpes Suizos obliga a desalojar a la aldea de Brienz

Los desconsolados habitantes de Brienz empezaron a desalojar esta aldea del sudeste de los Alpes Suizos ante el riesgo de derrumbe inminente del flanco de montaña que se yergue sobre sus cabezas y podría sepultar este pueblo.

Abandonen sus hogares si desean seguir con vida

Los habitantes de Brienz están obligados a hacer las maletas ante el inminente derrumbe. Así de claro ha sido el mensaje que han recibido los vecinos de este pequeño pueblo del centro de Suiza, que según las autoridades del país deben abandonar sus hogares de inmediato si desean seguir con vida.

Desprendimiento de dos millones de metros cúbicos de roca

El inminente derrumbe de dos millones de metros cúbicos de roca de la montaña que rodea el pueblo de los Alpes Suizos, los cuales podrían caer al valle en los próximos días.

Los 85 habitantes de esta localidad situada a 30 kilómetros de Davos y a unos 50 de la exclusiva estación de esquí de Saint Moritz deben concluir el desalojo antes del viernes a las 18:00 horas locales.

La aldea está considerada un riesgo geológico

Ante la posible catástrofe, los habitantes de Brienz han recibido una orden de desalojo tras activar la fase naranja de alerta, una noticia que no ha sido sorpresa para nadie, ya que el pueblo se ha considerado un riesgo geológico desde hace tiempo.

Posibles daños mayores

“Donde estos dos millones de metros cúbicos se romperían en una sola pieza y en unos pocos segundos o minutos verterían el pueblo aquí a una velocidad muy alta de 200 kilómetros por hora y causarían daños muy, muy grandes”, externó el geólogo, Stefan Schneider.

El terreno se está hundiendo

Brienz, un pueblo situado en el cantón oriental de Graubünden, fue construido sobre un terreno que desafortunadamente se está hundiendo hacia el valle, causando que la propia aguja de la iglesia se incline y que aparezcan grietas preocupantes en los edificios.

“Mi historia es que nací aquí y tuve una infancia hermosa aquí. Y me quedé allí hasta los 22 años, fui a la escuela allí. Y siempre había piedras cayendo, también de noche. nunca tuve miedo. Pero ahora, en los últimos años, sí... Pero nunca creí que tenías que irte de aquí", Anna Bergamin, nació en el pueblo.

“A mí también me duele. Aunque ya no vivo aquí. Te duele. Brienz es tan un pueblo hermoso y de repente ya no debería existir. Eso es una locura. Para mí es terrible”, concluyó Anna Bergamin.

A pesar de que un equipo de profesionales comenzó a trabajar en el desprendimiento con vistas a estabilizarlo, la ladera de la montaña ha seguido desmoronándose sobre Brienz, algo a lo que están acostumbrados sus vecinos, que solían encontrar rocas en sus jardines.

El movimiento de las rocas ya fue advertido por los geólogos, que observaron cierta aceleración en el proceso. Parte de la pared rocosa, apodada inocentemente “la isla”, se deslizaba en 2023 a una velocidad de 32 metros cada año.

El agua en la montaña ejerce una presión cada vez mayor

“Este es un fenómeno que se ha observado desde la última edad de hielo. Hay mucha agua en la montaña, el agua ejerce una presión cada vez mayor y esta montaña también se ha estado moviendo durante tanto tiempo como la gente ha podido observarlo”, subrayó Soundbite Dirk Steffens, periodista de Geo Nature.

Estos hechos llevaron a las autoridades a prohibir la entrada a nadie que no viva en Brienz, mientras que sus habitantes tendrán hasta el viernes para abandonar sus hogares.

Los vecinos de Brienz podrán alojarse en pueblos cercanos, como la estación de Lenzerheide, una zona con bastante espacio ahora que la temporada de esquí ha llegado a su fin.

Sin embargo, no es una solución sostenible a largo plazo; y ¿cuál es el motivo tras este desafortunado episodio? Una vez más, el calentamiento global. Los glaciares se encogen y el permafrost de las montañas se descongela, resultando así en una roca inestable.