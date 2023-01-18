Se derrumba edificio en República Dominicana; hay varios atrapados

En República Dominicana se derrumbó un edificio dejando al menos 10 personas atrapadas entre los escombros y cuatro heridas de gravedad en la ciudad de La Vega, informó la Defensa Civil local.

Tras el derrumbe del edificio, servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos. Las autoridades informaron que ya trabajan para rescatar a las personas que aún permanecen atrapadas.

El edificio que se desplomó era una tienda de muebles y electrodomésticos en República Dominicana. La tienda indicó mediante un comunicado que al menos dos de sus trabajadores se encuentran bajo los escombros.

#RepublicaDominicana | El derrumbe de un edificio en el centro de República Dominicana dejó a más de una docena de personas heridas, según informaron las autoridades locales.



El edificio, ubicado en una de las calles principales de la ciudad, colapsó de forma repentina. pic.twitter.com/oF6VAlzYZ8 — Randy Correa (@RandyCorreaVE) January 18, 2023

Autoridades investigan causas del derrumbe del edificio

Aunque por el momento se desconocen las causas del derrumbe, se sabe que el inmueble tenía más de 30 años de antigüedad y se encontraba en renovación ya que le estaban cambiando los cristales exteriores del primer nivel.

"Se desconocen las causas que provocaron el desplome de la estructura. Esperamos la intervención de un perito y las autoridades competentes para realizar el levantamiento técnico del lugar. Nuestra empresa lamenta lo sucedido", informaron la tienda mediante un comunicado.

La policía de República Dominicana indicó que investigarán cuáles fueron las causas del derrumbre del edificio.

En redes sociales circularon algunos videos de cómo colapsó el techo del inmueble reduciendose a escombros.

