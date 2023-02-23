Derrumbe en mina de carbón en China deja 6 muertos y 47 atrapados

Seis personas muertas, seis heridas y al menos 47 personas atrapadas es el saldo de un derrumbe en una mina de carbón a cielo abierto en el norte de China, mientras las tareas de rescate se reanudaron después de un deslave que frenó por varias horas la labor de los rescatistas en la mina ubicada en la región de Alxa, en Mongolia Interior.

Según los medios estatales, el deslave se produjo a las 18:00 horas del miércoles, unas cinco horas después de que el derrumbe de una de las paredes del pozo sepultase a gente y camiones. En el lugar había alrededor de 900 rescatistas con maquinaria pesada, que reanudaron el operativo el jueves en la mañana.

No escatimar esfuerzos, presidente de China

El presidente de China, Xi Jinping, pidió poner todos los esfuerzos en la búsqueda y rescate de los mineros y garantizar la seguridad de la vida y las propiedades de la gente. Las imágenes de la televisora estatal CCTV mostraban un enorme muro de escombros cayendo ladera abajo sobre personas y vehículos.

Empresa que explota la mina de carbón ya había sido multada el año pasado

La empresa que explota la mina de carbón, Inner Mongolia Xinjing Coal Industry Co. Ltd., fue señalada y multada el año pasado por varias infracciones de seguridad que iban desde unas rutas de acceso poco seguras al almacenamiento inadecuado de materiales volátiles y a la falta de formación de sus supervisores de seguridad.

Mongolia Interior, la zona donde ocurrió el derrumbe, es una región clave para la extracción de carbón y de otros minerales y materias raras. Según los críticos, esta actividad ha asolado el paisaje tradicional de montañas, estepa cubierta de pastos y desiertos.

Posibles causas del derrumbe en la mina de carbón

China depende mayoritariamente del carbón para la generación de energía y ha tratado de reducir el número de accidentes en minas poniendo más énfasis en la seguridad y cerrando instalaciones más pequeñas que carecían del equipamiento necesario.

En este sentido, las muertes en el sector minero se atribuyen a explosiones provocadas por la acumulación de metano y polvo de carbón, o a ahogamientos de mineros que entran en pozos abandonados por inundaciones.

La causas de los múltiples accidentes letales en este sector en China derivan de la escasa información y regulación en seguridad, a la corrupción oficial y a la tendencia de las empresas a recortar gastos para obtener beneficios.



