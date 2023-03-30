Derrumbe de una iglesia deja al menos 11 muertos en India; cayeron dentro de un pozo

Al menos 11 personas murieron cuando se derrumbó el piso de una iglesia en Indore, Madhya Pradesh, India, cuando se realizaba un culto. Alrededor de 35 personas que se encontraban en el lugar cayeron dentro de un pozo de agua.

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió alrededor del mediodía durante las celebraciones del festival indú “Ram Navami” en el templo Beleshwar Mahadev Jhulelal, mientras las personas oraban durante el ritual.

Los cuerpos de rescate acudieron al lugar para apoyar a las personas que cayeron dentro del pozo, logrando sacar con vida a 19 devotos, de los cuales uno se encuentra en estado crítico.

"Es muy desafortunado que se hayan recuperado 11 cuerpos hasta ahora. Pudimos salvar a 19 personas. Una de las 19 estaba en estado crítico, 18 están a salvo", dijo el ministro principal de Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan.

Hasta ahora 12 personas han muerto en la India debido a que el suelo de un templo cedió y cayeron a un pozo. El hecho ocurrió en la región de Madhya Pradesh, ubicada en el centro del país.#poupettekenza pic.twitter.com/ytQP8YVQCn — Maritza de Moncada. (@LaVozDelSur_1) March 30, 2023

En algunos videos que circularon en redes sociales se pudo a los cuerpos de rescate trabajando en la iglesia y sacando a personas que eran trasladadas en ambulancias a hospitales cercanos para ser atendidos por lesiones generadas por el derrumbe.

Los rescatistas continúan trabajando dentro de pozo bombeando agua para rescatar a más gente que pueda estar atrapada.

¿Por qué se derrumbó un templo en India?

Shivraj ordenó una investigación para determinar qué provocó el derrumbe del piso de la iglesia, aunque en un primer informe explican que pudo ocurrir debido a que la estructura no soportó el peso de la multitud.

De acuerdo con medios locales el pozo lo dejaron de utilizar en la iglesia hace años, por lo que lo taparon con la estructura que este jueves se derrumbó provocando la muerte de al menos 11 personas.

¿Por qué se derrumban tantas iglesias en India?

En India son comunes los derrumbes iglesias y casi todo tipo de edificios debido a las malas construcciones y el desacato a las normas de protección, ya que en muchas casos las construcciones están mal hechas.

Tan solo en octubre del año pasado, murieron 132 personas por el derrumbe de un puente suspendido en un río. Este accidente es considerado uno de los más graves en la última década en ese país.