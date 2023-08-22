Incendios forestales en Grecia dejan al menos a 27 personas fallecidas

Los bomberos han encontrado los cuerpos carbonizados de al menos 26 personas, posiblemente migrantes en situación irregular, en el bosque de Dadia, en el noreste de Grecia y cerca de la frontera con Turquía. Grecia lidia con ocho grandes incendios forestales en distintos puntos del país, el más grave el de Alejandrópolis.

En un primer momento se encontraron los cuerpos carbonizados de 18 personas, y poco después los equipos de rescate han hallado otro grupo de ocho personas fallecidas dentro del parque nacional de Dadia.

Las personas fallecidas probablemente migrantes

Giannis Artopoios, portavoz de los bomberos, declaró que los cuerpos eran de personas que "probablemente habían entrado de manera irregular" en el país tras cruzar el río Evros, fronterizo con Turquía, y murieron en los incendios declarados en las últimas horas.

Los hallazgos se han realizado en una zona rural de la localidad de Avantas, en el norte de Grecia, donde el sábado se declaró un incendio que desde entonces ha estado fuera de control.

Avivado por los fuertes vientos, se ha propagado rápida e incesantemente, tiñendo los cielos de rojo y ahogando con columnas de humo la cercana ciudad de Alejandrópolis, de unos 57,000 habitantes.

Autoridades investigan sobre la muerte de las personas fallecidas

La policía ha activado un equipo de reconocimiento de víctimas y ha comenzado a investigar lo sucedido.

"Un control realizado por los bomberos en la zona ha permitido encontrar 18 cuerpos cerca de una chabola. Dado que desde ayer no se denunció ninguna desaparición, se está investigando la posibilidad de que hayan entrado ilegalmente en el país", declaró Artopoios sobre el hallazgo de los primeros 18 fallecidos.

Ruta de paso entre los migrantes

El fuego afecta a la región de Evros, muy extensa y una ruta de paso popular entre los migrantes que cruzan el río que da nombre a la zona desde Turquía hacia Grecia. Los bomberos han remarcado que las búsquedas en el área donde se originó el fuego siguen en curso".

Horas antes se encontró cerca de esa zona otro cadáver carbonizado que no se ha podido identificar y que también se sospecha ahora que era de un inmigrante en situación irregular, con lo que la cifra de cuerpos hallados hoy es de 27.

Las autoridades griegas temen que en los próximos días aumente el número de personas muertas en el denso bosque de Dadia, ya que es una zona de paso común para quienes cruzan desde Turquía.

En la zona se han desalojado varias poblaciones debido a la cercanía de las llamas, azuzadas por las altas temperaturas, la sequedad y los fuertes vientos.

Se exhortó a los habitantes a desalojar la zona

Artopios explicó a la prensa que desde ayer se habían enviado mensajes de texto de desalojo a los dispositivos móviles de la zona, también a celulares de redes extranjeras.

Al menos ocho grandes incendios en Grecia

En Grecia arden al menos ocho grandes incendios forestales en distintos puntos del país, el más grave es el que comenzó el sábado cerca de la ciudad portuaria griega de Alejandrópolis.

Dadia se encuentra al norte de esa ciudad portuaria, de donde esta mañana se desalojó su principal hospital por la cercanía de las llamas.

Los medios griegos ofrecen imágenes de cielos enrojecidos por las llamas, densas columnas de humo y una lluvia de ceniza debido a los fuertes vientos.

Desalojan un hospital ante avance de las llamas

Este martes, decenas de pacientes hospitalarios, incluidos recién nacidos, eran desalojados en un ferry desde el puerto de Alejandrópolis, a unos 10 kilómetros de Avantas.

Un transbordador del puerto acogió a 90 de los 204 pacientes del Hospital General mientras el resto ha sido trasladado a otros hospitales.

El ferry, que iba rumbo al puerto cercano de Kavala, se convirtió en un hospital flotante, con pacientes en colchones en el suelo de la cafetería.

Otras 14 personas fueron trasladadas en un barco de la Guardia Costera desde una playa cerca del pueblo de Makri.

Según la televisión estatal ERT, se oyeron algunas explosiones en el recinto del hospital, probablemente debidas a la explosión de tanques de oxígeno y otros aparatos.

Las nubes de humo causadas por el fuego son de tal tamaño que se pueden reconocer en imágenes por satélite y se extienden por cientos de kilómetros al sur del país.

Las autoridades no dejan de advertir de que el riesgo de nuevos incendios sigue siendo alto, debido a las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y los persistentes vientos.

De hecho, este martes se han declarado dos fuegos cerca de Atenas, donde se desempeñan por extinguirlos nueve aviones y 120 bomberos.

Uno de los incendios, en las estribaciones del Monte Parnitha, amenazaba viviendas. Y otra lengua de llamas se movía descontrolada por territorio griego, en la ciudad industrial de Aspropyrgos.

Las altas temperaturas, la sequedad ambiental y los vientos, que incrementan el riesgo de incendios, persistirán en Grecia hasta el viernes, según los servicios meteorológicos.

Grecia lidia con ocho grandes incendios en distintos puntos del país, el más grave el de Alejandrópolis.