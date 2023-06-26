DeSantis detalla su plan antiinmigrante, blindará la frontera

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó su plan más detallado hasta ahora para blindar la frontera sur de Estados Unidos, con su discurso antiinmigrante intenta recuperar terreno frente a Donald Trump en la carrera por la candidatura republicana para las elecciones de 2024.

DeSantis escogió Eagle Pass en el estado de Texas para dar su discurso en el que atacó a Trump a quien acusó de no haber hecho lo suficiente para detener el flujo migratorio. DeSantis dijo que el trabajo debe hacerse, lo que implica la detención y deportación masiva de las personas que no tengan su documentación migratoria adecuada para permancer en Estados Unidos.

Governor DeSantis Speaks in Eagle Pass, Texas https://t.co/MTqoU53tyL — Ron DeSantis (@RonDeSantis) June 26, 2023

Después del evento los periodistas le preguntaron si continuaría enviando a inmigrantes indocumentados por avión y autobús a las llamadas ciudades santuario, respondió que sí, porque para él ha sido un plan muy eficiente.

Propone poner fin a la ciudadanía por nacimiento

DeSantis ha tomado las promesas inconclusas de Trump como base de su campaña para obtener la nominación republicana. Por un lado dice que militarizará la frontera sur y que terminará la construcción del muro en la frontera, el que Trump dejó sin terminar. También se unió a la más reciente promesa de Trump, la de poner fin a que los niños nacidos en territorio estadounidense obtengan la ciudadanía. El magnate, de hecho lo ha acusado de "copiar y pegar" sus propuestas de campaña.

DeSantis declaró a la cadena CBS, "Por décadas, los líderes de ambos partidos han hecho promesas vacías sobre seguridad fronteriza, y ahora es el momento de actuar para detener la invasión de una vez por todas"

EAGLE PASS, TEXAS - JUNE 26: Republican presidential candidate, Florida Gov. Ron DeSantis speaks during a campaign rally on June 26, 2023 in Eagle Pass, Texas. Gov. DeSantis engaged residents and voters while speaking on border security at the event. (Photo by Brandon Bell/Getty Images) El gobernador de Florida, Ron DeSantis detalló su plan conta la inmigración y blindar la frontera sur de Estados Unidos como discurso principal por obtener la nominación republicana|Brandon Bell/Getty Images

En mayo, el gobernador de Florida anunció su candidatura para buscar la nominación republicana, diciendo que él es el indicado para vencer al demócrata Joe Biden quien buscará quedarse en la Casa Blanca otros cuatro años, pero las encuestas a nivel nacional lo ponen 20 puntos porcentuales detrás de Donald Trump quien a pesar de los escandalos judiciales se mantiene firme.

Planes para detener el paso de drogas

DeSantis se comprometió a destinar medios policiales estadounidenses a través de la frontera para detener el flujode fentanilo y otras drogas noscivas y advirtió que de ser necesario actuaría por decreto para no esperar que el Congreso lo apoye.