Desaparecidos en Colombia deben ser prioridad en conversaciones de paz: Unidad de Búsqueda

El estimado de desaparecidos en Colombia es de 104,600, esto debido al conflicto armado que ha enfrentado el país durante casi 60 años por parte de diferentes actores: rebeldes de izquierda, paramilitares de derecha, grupos criminales y las fuerzas armadas.

La nueva directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Janeth Forero, declaró que "este tema debe estar sobre la mesa desde el principio en esas conversaciones".

En su primera entrevista a medios, la funcionaria que estará en el cargo durante los próximos 5 años, recalcó la urgencia de habilitar un corredor humanitario en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Cauca y en el Parque Nacional de Chiribiquete para permitir la exhumación de restos posiblemente de personas desaparecidas y dar respuesta a las familias que llevan años sufriendo por la ausencia de sus seres queridos.

Concluyó la funcionaria que, aunque ya tienen una lista de recuperación de cuerpos, aún no han podido entrar a realizar estas búsquedas y exhumaciones en estas zonas por la agudización del conflicto actual, por lo que dejó claro que, durante su administración, trabajarán para que estos corredores puedan estar disponibles en el menor tiempo posible.

En el marco de las conversaciones de la llamada "Paz Total", promesa de campaña del presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, se han iniciado diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para buscar su desmovilización. Precisamente, este grupo delictivo, ha sido uno de los señalados responsables de la desaparición de miles de colombianos durante sus enfrentamientos con el estado.

“Conmigo las cosas son pacíficas, amorosas, buscando salidas y disfrutando los retos. Veo el vaso medio lleno y me pongo las botas. Pregono que siempre es mejor con miel que con hiel y no hay nada que no lo resuelva el diálogo”.



Luz Janeth Forero, Directora de la @UBPDcolombia. pic.twitter.com/B2KbXeshzC — Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (@UBPDcolombia) April 19, 2023

¿Cuáles son los retos para encontrar a los desaparecidos en Colombia?

De acuerdo con la nueva directora, Luz Janeth Forero, el reto principal es aumentar los resultados cuantitativos. Durante los primeros 5 años de la unidad, se han recuperado 766 restos, encontrado 12 personas vivas y se han creado 23 equipos regionales de búsqueda.

Otro reto es agilizar la identificación de los restos por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Forero, quién fue funcionaria de esta entidad, reiteró que, en años anteriores, se habían realizado peticiones para aumentar el apoyo gubernamental y ampliar su presencia a nivel nacional y su capacidad técnica y forense.

Por último, señaló que es necesario dar a conocer más a la unidad en el país. Advirtió que es uno de los mecanismo menos conocidos creados por el acuerdo de paz. De hecho, mostró su entristecimiento ante la poca identificación que tienen los colombianos de la misma, siendo un factor clave para acceder a la verdad.

#Nacionales #NuevaDirectoraUBPD Con una amplia trayectoria en el sector público, Luz Janeth Forero Martínez se posesionó ante el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. https://t.co/LPPsvX2kNP pic.twitter.com/75uEGiKpX0 — Llanoalmundo.com (@llanoalmundo) April 19, 2023

¿Cuándo se creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia?

La UBPD, como entidad extrajudicial y humanitaria, nació en el 2016 cuando fue convenida dentro del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Surge como respuesta a la exigencia de los familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que participaron en los diálogos de paz en La Habana, Cuba.

La unidad es autónoma e independiente dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, también conocido como Sistema Integral Para La Paz.