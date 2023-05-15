Se desarman en Serbia, entregan 13 mil 500 armas luego de tiroteos masivos

Durante una campaña de desarme, Serbia reunió 13 mil 500 armas, de acuerdo con autoridades del país, muchas las entregó la gente desde los dos tiroteos masivos registrados en lo que va de mayo y que dejaron 17 muertos.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic señaló que desde el 8 de mayo hasta ayer domingo 14 de mayo, los ciudadanos entregaron a las autoridades 13 mil 500 armas de fuego y 2 mil piezas de diversos explosivos.

Además, el mandatario señaló que entre las armas entregadas a las diversas comisarías del país por los ciudadanos, habían mil 750 granadas de mano, lanzacohetes antitanque de varios tipos, rifles automáticos y de francotirador.

Поносан сам на акцију прикупљања оружја и резултате акције, то смо обећали народу. Акција је веома важна због веће сигурности свих грађана Србије.https://t.co/Cq8WBwLINIhttps://t.co/Zuidcyq062 — Александар Вучић (@avucic) May 14, 2023

¿Periodo de amnistía en Serbia?

Del 8 de mayo al 8 de junio, los ciudadanos pueden entregar armas y explosivos no registrados en la comisaría más cercana sin que haya consecuencias penales o de otro tipo, también se les permite llamar a la policía para que recojan en sus casas armas y explosivos no registrados y pueden entregar armas que sean legales.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic acudió al poblado de Duvaniste, donde se exhibieron varias armas y municiones no registradas, estuvo acompañado de el ministro del Interior, Bratislav Gasic, donde agradeció a los ciudadanos su conducta responsable.

Vucic dijo que aproximadamente la mitad de las armas reunidas eran ilegales, aunque la otra parte era legal, los ciudadanos las entregaron. "estoy orgulloso de esta acción, de los resultados, y es necesaria para la mayor seguridad de nuestros ciudadanos", dijo.

¿Habrá más seguridad en Serbia luego de los tiroteos?

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic hizo hincapié en que el Estado debe hacer todo lo posible para aumentar la seguridad después de los dos recientes tiroteos, agregó que se hará a través de "medidas estrictas", también anunció que después del 8 de junio, cuando las armas y municiones ilegales sean entregadas a la policía, seguirán medidas contra quienes posean ilegalmente alguna.

Del 8 de mayo al 8 de junio, los ciudadanos no tienen la obligación de probar el origen de las armas que entreguen, una campaña que fue lanzada después de dos tiroteos masivos, uno que tuvo lugar en la escuela de Belgrado "Vladislav Ribnikar" y otro en los pueblos alrededor de Mladenovac y Smederevo, tragedias en las que murieron 17 personas.

