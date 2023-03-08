Descarrilamiento de tren en Egipto deja al menos 4 muertos

El descarrilamiento de un tren Egipto dejó al menos cuatro muertos y 23 personas heridas. El accidente ocurrió cuando el ferrocarril pasaba por una estación en la ciudad de Qualyub en el delta del Nilo.

Decenas de ambulancias llegaron al lugar del accidente para trasladar a los heridos a hospitales. Las autoridades del país indicaron que el siniestro se debió a que el maquinista no siguió las indicaciones.

En un principio, el Ministerio de Sanidad de Egipto informó que el accidente había dejado dos muertos y 16 heridos, más adelante, confirmó que el saldo final fue de cuatro decesos y 23 lesionados.

La Autoridad Nacional de Ferrocarriles del país explicó que el descarrilamiento ocurrió por culpa del conductor quien “llevó el tren más allá de la línea de llegada”, cuando entró a la estación, además de ignorar la señal para detenerse.

🇪🇬🚉💥El descarrilamiento de un tren en Egipto deja al menos cuatro muertos y 23 heridos. pic.twitter.com/oDLdZbHtMl — miabagon (@miabagon) March 8, 2023

En Egipto, los trenes son uno de los principales medios de transporte, sin embargo, medios locales han acusado que la mayoría de la red ferroviaria se encuentra en mal estado, lo que ha provocado numerosos accidentes.

El peor accidente ferroviario en Egipto

En marzo de 2021 ocurrió otro accidente ferroviario en Egipto, cuando dos trenes chocaron en el sur del país, dejando 23 muertos y más de 200 heridos. Ese incidente generó el despido de 10 funcionarios.

Las investigaciones determinaron que uno de los trenes circulaba a gran velocidad cuando chocó contra otro tren que estaba estacionado. El conductor y su ayudante lograron salir de la cabina antes del impacto.

Además, el ayudante y un responsable de señalización de la vía se encontraban bajo los efectos de la marihuana y de un analgésico.

Sin embargo, el peor accidente ferroviario en Egipto ocurrió en 2002, cuando se incendió un tren provocando la muerte de 373 personas.