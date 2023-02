Desde EU, voces de Libertad para las mujeres en Irán

“Zan, sender, azadi” o “Mujeres, Vida y Libertad” son las palabras que han hecho eco en los últimos meses en varias ciudades en Estados Unidos en manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres en Irán.

El sábado 11 de Febrero aniversario de la Revolución Islámica de 1979; cientos de personas unieron sus voces a favor de la libertad “nosotros no arriesgamos nada pero las personas en Irán arriesgan sus vidas cada vez que salen a protestar; el régimen en Irán ha perdido su legitimidad ante los ojos de su propia gente;” comentó KaveH Niazi quien viajó de San Francisco para manifestarse frente a la Alcadia Angelina “la ciudad de Los Ángeles está con ustedes en su lucha por la democracia y respeto , dignidad y derechos humanos” dijo el Presidente del Concilio Paul Krekorian con la esperanza de que su mensaje retumbe en Teherán.

Miles de mujeres en Estados Unidos se unen a las manifestaciones por libertad y respeto a los derechos de las mujeres en Irán. Por Ma. Elena García Villalobos





“Yo vivi en Irán hasta que tuve 20 años y viví la opresión y se como se siente y me siento muy afortunada de estar aquí pero al mismo tiempo quiero que toda mi gente allá tenga la libertad de vivir su vida y no temer por su vida” comentó Jazmin mientras levantaba la bandera de su país natal.

De acuerdo a la Agencia Activista de Noticias de Derechos Humanos HRAMA - basada en Estados Unidos desde que iniciaron las protestas el 15 de Septiembre del 2022 tras la muerte de Musha Amini de 22 años por no usar correctamente el velo Islamico mas de 500 personas han fallecido en las manifestaciones en Irán entre ellos 70 menores, ademas unas 20 mil personas han sido detenidas y 110 enfrentan la pena de muerte; 4 ya han sido ejecutados; ‘necesitamos un cambio, tenemos esperanza que estamos mandando un mensaje a toda la gente poderosa que nos puede ayudar, necesitan escucharnos “ comento Farsha quien vive en Sacramento pero tiene mucha familia en Iran incluyendo una hermana y hermano “ están en problemas tanto económicos , no tienen libertad, no tienen nada “. En los últimos 6 meses los precios de la comida ha subido 70 por ciento; el cincuenta por ciento de los

Con una población que sobrepasa los 700 mil; California es el estado que tiene la mayor cantidad de iraníes; Nikko quien emigró a Estados Unidos hace más de 20 años dice aunque aún tiene familia allá es imposible volver “hay fuego sobre cenizas, pero espero que ganemos porque todos los gobiernos opresores en la historia no han podido sobrevivir para siempre pero ahora con los cambios que estamos viendo sobretodo en europa; vemos que el régimen iraní es una amenaza directa pero también vemos que hay mucho apoyo”. La esperanza de que el mundo está abierto a escuchar y a cambiar es lo que movió a Sarah a participar “realmente espero que estas manifestaciones ayuden a liberar a la gente en Irán. Zan, sender, azadi “ gritó con fuerza.