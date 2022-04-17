Desfile de Pascua regresa a calles de Nueva York

El Desfile de Pascua, que data de la década de 1870, regresó a la ciudad de Nueva York, con participantes ataviados con sombreros y disfraces llenando las calles de Manhattan con motivo del Domingo de Pascua.

"Es un poco más pequeño de lo que pensé que sería", dijo Abby Ehmann."Supongo que algunas personas todavía piensan que hay una pandemia, pero es algo muy festivo y divertido de hacer", dijo Ehmann.

Tradicionalmente, los participantes se vestían a la última moda y el evento se destacó por su ostentoso despliegue de riqueza y belleza, informó Newsweek.

People in costumes are seen during the annual Easter Parade and Bonnet Festival on 5th Ave in Manhattan, New York City, U.S., April 17, 2022. REUTERS/Andrew Kelly|ANDREW KELLY/REUTERS

¿En qué consiste el Desfile de Pascua en Nueva York?

El Desfile de Pascua en Nueva York, es una tradición que nació hace más de un siglo, cuando los devotos se vestían con sus mejores galas para asistir a la misa de Pascua.

A este Desfile de Pascua en Nueva York, todo aquel que quiera puede pasearse por la avenida más famosa de Nueva York con su mejor sombrero.

Hay quien lleva pamelas y sombreros elegantes, pero la mayoría de gente construye sus propios sombreros y da rienda suelta a la imaginación: conejitos, huevos, nidos con pollitos.

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A lo largo de los años, se han visto sombreros hecho con zanahorias de verdad, pamelas de pelis como Sonrisas y lágrimas, sombreros en forma del estadio de béisbol de los Yankees, policías achuchando a perritos disfrazados, pájaros y cabras paseando con sus dueños…

Uno de los mejores lugares para mezclarte con la gente es frente a la catedral de St Patrick, y si te acercas al Rockefeller Center verás también las primeras decoraciones florales de primavera.

Con información de Reuters.

