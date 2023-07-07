Mueren 8 niños tras quedar enterrados por un deslave en Pakistán

Las lluvias monzónicas registradas los últimos días en Pakistán, provocaron un deslave de tierra que dejó a varios niños enterrados entre lodo y piedras; ocho menores perdieron la vida y uno más resultó herido.

De acuerdo con las autoridades pakistaníes, los niños estaban en un campo jugando cricket cuando ocurrió un deslizamiento de tierra en el distrito de Shangla, el jueves por la noche (tiempo local).

Las víctimas tenían entre 12 y 15 años de edad. Alrededor de 15 niños instalaron un campo de cricket cerca de una roca de arena, la cual se derrumbó y los dejó enterrados bajo toneladas de lodo.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para ayudar con el rescate de los niños; lamentablemente sacaron ocho cuerpos de entre la tierra, uno de los menores resultó gravemente herido y el resto está ileso.

La temporada de monzones en Pakistán generalmente comienza en la primera semana de julio y dura hasta mediados de septiembre.

|Reuters

Lluvias afectan gran parte de Pakistán

Desde hace unos días, severas lluvias han afectado gran parte de Pakistán, provocando inundaciones en diversas calles y zonas residenciales, especialmente en la ciudad de Lahore, donde más estragos se han presentado.

El Departamento de Meteorología del país pronosticó fuertes truenos y lluvias en la capital Islamabad, así como en las ciudades de Lahore y Peshawar, que se extenderán a otras áreas.

Asimismo, alertó que era posible que se produjeran inundaciones en las zonas bajas de Islamabad, Rawalpindi, Peshawar, Gujranwala y Lahore, con el riesgo de inundaciones repentinas en las zonas montañosas del oeste a finales de esta semana.

Algunas regiones de Pakistán todavía se están recuperando de la devastadora temporada de lluvias del año pasado que dejó mil 700 muertos.

Pakistán recibió más de 9 mil millones de donantes internacionales para ayudar a recuperarse de las inundaciones del año pasado con esfuerzos de reconstrucción que se estima costarán alrededor de 16.3 mil millones.

Con información de Reuters