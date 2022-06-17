Deslizamiento de tierra deja 6 heridos y autos atrapados en Bolivia

Al menos seis personas heridas y cuatro autos atrapados dejó un deslizamiento de tierra de dos toneladas de rocas, que ocurrió durante la noche del pasado jueves en una de las avenidas principales de La Paz, capital de Bolivia.

“Equipo completo de La Paz en movimiento ante la caída de un talud que arrastró una inmensa cantidad de tierra que tapó a cuatro autos, dos de los cuales ya fueron liberados. Maquinaria en movimiento y en el momento oportuno en el lugar”, compartió el gobierno local.

Las autoridades de Bolivia informaron que las dos toneladas de tierra y rocas se deslizaron desde 25 metros de altura por una pendiente de cinco metros.

“Desde el momento, el equipo GAEM de La Paz rescató a los seis pasajeros de los autos atrapados en el alud de más de 2500 Tn de tierra y piedras”.

Corrección: en vez de lunes, es viernes..la recarga de trabajo y estrés nos hace fallar en algunos detalles. Estamos ya evacuando la movilidad en la que estaban 4 pasajeros.Anoche sacamos también el otro automóvil que tenía 2 pasajeros. Gracias a Dios todos ellos sin peligro https://t.co/mM6RrXP3Rx — Iván Negro Arias Durán (@ivanariasduran) June 17, 2022

Las personas heridas por el deslizamiento de tierra fueron trasladadas a hospitales cercanos por los servicios de emergencia de Bolivia, mientras que los cuerpos de rescate continúan trabajando en la zona, por lo que pidieron evitar el lugar, informó el alcalde Iván Arias.

El alcalde de La Paz informó que tras el deslizamiento de tierra quedaron atrapados cuatro vehículos, pero tras las primeras horas de trabajo lograron liberar a dos de ellos y posteriormente los otros dos.

“Estamos ya evacuando la movilidad en la que estaban cuatro pasajeros. Anoche sacamos también el otro automóvil que tenía dos pasajeros. Gracias a Dios todos ellos sin peligro”, explicó el alcalde en su cuenta de Twitter.



¿Qué ocasionó el deslizamiento de tierra en Bolivia?

Las autoridades citan como posibles causas del deslizamiento de tierra a la inestabilidad del terreno, los cambios extremos de temperatura, que van desde los 17 grados centígrados hasta los -8 grados centígrados y un terremoto que tuvo lugar en Perú hace un par de semanas.

Los deslizamientos de tierra son comunes en la capital de Bolivia ya que tiene 400 ríos subterráneos, lo que hace que el suelo sobre el que se construyó la ciudad sea inestable.