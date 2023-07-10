¡Búsqueda contrarreloj! Deslizamiento de tierra deja a nueve personas desaparecidas en China

Un grupo de rescatistas trabajan contrarreloj para buscar a las nueve personas que siguen desaparecidas luego de un deslizamiento de tierra ocurrido durante la noche del sábado 9 de julio de 2023, en una aldea montañosa en la provincia central china de Hubei.

Un aproximado de 50 mil metros cúbicos de tierra se deslizó en un sitio de construcción de la sección Nº 1 de la autopista provincial Yidu-Laifeng, ubicado en el distrito autónomo tujia de Wufeng en la ciudad de Yichang, sepultando a los trabajadores que realizaban obras en el sitio.

Rescuers are racing against time to save the nine people still out of contact after a massive landslide at a mountain village in China’s Hubei Province on Saturday afternoon.https://t.co/IvzLHAo835 pic.twitter.com/YWWjXT3BLA — CCTV+ (@CCTV_Plus) July 9, 2023

Se estima que cerca de 400 rescatistas, incluidos bomberos, policías, trabajadores médicos y expertos geólogos, continúan en el lugar, mientras trabajan intensamente para salvar a las nueve personas desaparecidas. Las autoridades de la provincia central china de Hubei, han emitido una respuesta de emergencia provincial de nivel tres para desastres geológicos y han evacuado a 17 personas de ocho hogares que viven en las zonas cercanas.

Al menos once excavadoras, otros vehículos de rescate y tres perros de socorro se han desplegado en el lugar del desastre para trabajar en las labores de rescate. Hasta las 08:00 horas del domingo, cinco personas atrapadas habían sido rescatadas de entre lodo y escombro, cuatro de las cuales se encontraban en condiciones estables, según el último comunicado de parte del gobierno de la localidad.

¿Qué es un deslizamiento en la tierra?

Un deslizamiento de tierra masivo ocurre cuando masas de roca, lodo o escombros descienden por una pendiente. Cuando se registran lluvias torrenciales o un incendio forestal que quema una pendiente, se aumenta la probabilidad de que ocurra algún deslizamiento de tierra durante varios años en la misma zona.

Los deslizamientos de tierra ocurren prácticamente en cualquier parte del mundo y pueden ser causados por varios factores, incluyendo los terremotos, tormentas, erupciones volcánicas, incendios, además de por modificaciones de la tierra por parte del ser humano.