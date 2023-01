Despiden a Damaris Villaneda policía asesinada afuera de su casa

La mañana de este miércoles se llevó a cabo un homenaje a Damaris Vianey Villaneda Robles, policía tercero de Zacatecas, quien fue asesinada al salir de su domicilio, durante la mañana del miércoles 25 de enero en la Colonia Hípico del municipio de Guadalupe.

Durante el acto, autoridades reconocieron la ola de violencia contra los elementos, e incluso sus familias les piden que se retiren de sus trabajos.

“Todos los días no hay una familia, que no nos pida, que dejemos a un lado este trabajo, porque no hay condiciones, porque no hay apoyo, porque hay mucho riesgo,” dijo Gustavo Serrano, Secretario de Seguridad Capitalina.

Acto seguido se llevó a cabo un último pase de lista en el que se nombraron los miembros caídos en los últimos meses.

“Policía, Carlos Alberto Villaneda López, ¡presente! policía Damaris Vianey Villaneda Robles ¡presente!, policía Damaris Vianey Villaneda Robles ¡presente!,” fue el pase de lista que se escuchó durante el acto solemne.

Con un minuto de aplausos y con sirenas encendidas, se despidieron del cuerpo de la oficial Damaris Vianey Villaneda.

Cabe mencionar que a través de autoridades de seguridad, se confirmó que en esta semana fueron asesinados a tres elementos, en los municipios de Fresnillo, Calera y Guadalupe.

Sepultan en Colotlán a jóvenes desaparecidas en Zacatecas

El fin de semana fueron sepultadas tres de las cuatro víctimas originarias de Colotlán, Jalisco, que el 25 de diciembre desaparecieron en el estado vecino de Zacatecas.

En medio del luto llegó la fortaleza por parte de los habitantes de Colotlán y de municipios cercanos. La noche del viernes, los tres cuerpos fueron entregados a sus familiares en Zacatecas y de inmediato inició el cortejo fúnebre que recorrió kilómetros con muestras de apoyo, aliento y fraternidad.

En medio de una total solemnidad, las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo e Irma Paola Vargas Montoya regresaron a su natal Colotlán donde ya todos las esperaban; empero, dolió recibirlas. Eran tantas las personas que querían darles el últimos adiós que fue necesario habilitar un complejo deportivo para albergar a todas.