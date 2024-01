Lía Limón exige al gobierno detener construcción del Tren Interurbano tras desplome

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, exigió al gobierno Federal que detuviera la construcción del Tren Interurbano, esto, después de la caída de una parte de la estructura el pasado martes 16 de enero, la cual cayó en dos vehículos.

A través de sus redes sociales, la panista dijo que, igual que con la Línea 12, la construcción pone en riesgo la vida de las y los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón.

“Desde que entré a gobernar la @AlcaldiaAO solicité una reunión con el secretario de obras para estar al tanto sobre las construcciones y las medidas de mitigación del Tren Interurbano, hasta el momento no he recibido respuesta alguna”, redactó Lía Limón a través de su cuenta.

El mal gobierno de #Morena pone en riesgo la vida de los mexicanos, igual que con la Línea 12, ahora se les desplomó una de las estructuras del #TrenInterurbano; exijo al gobierno detener la obra y haga los peritajes para asegurar la vida de las y los vecinos de #ÁlvaroObregón. pic.twitter.com/ytnVBMSw8D — Lía Limón (@lialimon) January 16, 2024

Colapso de estructura del Tren Interurbano

El colapso de una estructura del Tren Interurbano ocurrió durante el mediodía del pasado martes, esto, en las inmediaciones de la estación del Metro Observatorio, avenida de las Minas, colonia Acueducto. La dovela, de 90 toneladas de peso, cayó muy cerca de un trabajador mecánico que se encontraba trabajando debajo. Finalmente, terminó aplastando a un taxi y a una camioneta.

Sobreviviente del colapso de una dovela del Tren Interurbano revive el terror: “Se cimbró, tembló"

“Iban a avisar a mi familia de que estaba yo adentro (de la camioneta), porque nadie me vio salir (...) Ya cuando me tocaron, no tenía mucho de sentarme, y preguntaron que dónde estaba. Mi tío me vio y me dijo que fuera a ver la camioneta (...) Por poquito me cae a mí", contó Víctor, quien casi es víctima de la caída de la dovela.

Cerca de las 11:30 horas de este miércoles, casi un día después, comenzaron los trabajos de remoción de la parte de la estructura que cayó sobre dos vehículos.

#AlertaVialFIA | Comienzan labores para retirar la dovela de concreto que se desplomó en la obra del #TrenInterurbano en la alcaldía Álvaro Obregón.



La zona permanece acordonada.



🎥| @karianacn pic.twitter.com/QFFV1fWz82 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2024

Fue el pasado 15 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró la primera etapa de “El Insurgente”, el Tren Interurbano México-Toluca, conformada por 20 kilómetros que incluyen estaciones como: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma.