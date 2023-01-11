VIDEO: Desprendimiento de rocas cae sobre carretera en California

California aún padece las consecuencias de la última tormenta del pacífico que desató lluvias torrenciales dejando severas inundaciones. Entre las afectaciones también se registró el desprendimiento de rocas de un cerro que cayeron sobre una carretera.

Las fuertes lluvias ocasionaron cortes en el suministro eléctrico y convirtieron las calles de la ciudad en ríos mientras los deslizamientos de tierra cortaban las carreteras, y comunidades enteras tuvieron que ser evacuadas ante el riesgo que representaban las tormentas.

En redes sociales circuló un video en el que se pudo ver un desprendimiento masivo de rocas que cerró la Ruta Estatal 168.

"Evite viajar a Shaver Lake y más arriba si es posible", aconsejó la patrulla de caminos en Twitter, publicando imágenes de deslizamientos de tierra y rocas que bloquearon la carretera.

Más de 33 millones de personas en California se vieron amenazados por el clima severo durante todo el día, ya que se esperaban lluvias "fuertes a excesivas" en todo el estado, especialmente en el sur, ya que las ráfagas de viento se registraron a más de 64 km por hora en muchos lugares, dijo el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

Limpian rocas desprendidas sobre una carretera en California

El Departamento de Transporte de California trabajó para quitar una roca que rodó desde la ladera hacia Malibu Canyon Road.

Con una excavadora y un taladro de trabajo pesado, una cuadrilla retiró pedazos de roca para despejar el camino.

El terreno que quedó devastado por incendios forestales anteriores, ahora enfrenta un nuevo riesgo debido a las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Los fuertes vientos causaron estragos en la red eléctrica, dejando sin electricidad a 180 mil hogares y negocios hasta el mediodía del martes, según datos de Poweroutage.us.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una declaración de emergencia que autoriza a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a coordinar los esfuerzos de socorro en casos de desastre y movilizar recursos de emergencia en California.