Miles de despidos en empresas tecnológicas en Estados Unidos

Más de 150 empresas tecnológicas han concretado miles de despidos este año, contrataban en promedio cien mil personas al año y eso que eran consideradas las industrias más prometedoras y estables; del 2011 al 2021 las empresas tecnológicas en Estados Unidos contrataron en promedio cien mil personas por año. Pero a mediados del 2022 gigantes de la tecnología como Metay Twitter anunciaron despidos ; desde ahí más de 150 compañías tech han reducido su capital humano; la última en anunciar recortes del 5 por ciento de sus empleados es Dell.

La cifra asusta: un cuarto de millón de personas han perdido su trabajo en las grandes tecnológicas



Ola de despidos en Amazon, Google, Twitter o Meta: rozan ya los 250.000 https://t.co/bCqzD4Y3El pic.twitter.com/f20sVoL8v6 — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) February 6, 2023

De acuerdo a Anna Raghavan; quien es una reclutadora quien recientemente se quedó sin empleo “muchas compañías tuvieron sobre crecimiento durante la pandemia contrataron de más y se salió de control entonces ahora tienen que reducirse por diferentes factores incluyendo la inflación.”

Desde que inició el 2023 más de 88 mil personas se han quedado sin trabajo; Sonja Ann Jones lleva más de 20 años en la industria tech y ha sido parte de despidos masivos en el pasado por eso decidió tener trabajos de medio tiempo; aunque se mantiene optimista a dice que a veces se siente subestimada; “tengo mucha experiencia en tecnología, negocios, trabajando con gente, doy clases, soy actriz, puedo traer mucha gente dinámica, así que es frustrante no tener trabajo y no saber porque y no sabes si te valoran como empleada o persona.

Más de 150 empresas tecnológicas han concretado miles de despidos este año, contrataban en promedio cien mil personas al año



A diferencia de otras industrias la de tecnología es una de las mejor pagadas; por ejemplo un ingeniero informático que está empezando puede ganar de 200 a 300 mil pesos mensuales en California o Nueva York, aunque su trabajo puede hacerlo remoto; para generaciones más jóvenes a pesar de ser parte de los despidos su perspectiva es otra; tal es el caso de Brandon Meredith quien al regresar de su hora de lunch ya no pudo acceder a su computadora y se enteró que era parte del 17 por ciento de los empleados que su compañía recortó “realmente no me pagaban tanto en mi última compañía lo cual fue una sorpresa, así que realmente espero hacer más dinero y tener mejor situación es algo que busco” comentó.

Problemas para encontrar otro empleo en Estados Unidos

La incertidumbre en el mercado laboral se comparte en redes sociales que sirve de apoyo moral; el temor de muchos es que gente muy calificada está compitiendo por el mismo puesto y eso puede hacer más difícil encontrar empleo; el consejo de reclutadores como Anna es estar abierto incluso aceptar menor salario “es difícil de aceptar pero sugiero es tomar un trabajo que paga menos - o que los beneficios no son tan buenos y seguir buscando” comentó.

Lo importante es mantenerse optimista a pesar de las circunstancias ; de acuerdo al Departamento del Trabajo en Estados Unidos ser despedido de un empleo es uno de las situaciones que pueden provocar mas impacto en la vida de una persona; estudios indican incluso el cambio es mas significativo que un divorcio o la perdida de un amigo; de ahi que algunas personas sean incluso hasta 3 veces mas susceptibles a pensar en el suicidio.

“La razón por la que comencé a tener trabajo de medio tiempo es porque no puedes confiar de un empleador entonces si no puedes poner un negocio tienes que tener ideas porque al final del día tienes que mantenerte explica " dice Sonja Ann quien espera pronto encontrar otro trabajo en la industria de tecnología ; mientras seguirá dado clases y preparándose para su próxima oportunidad.