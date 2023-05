Destapa Samuel García a su esposa: Mariana va de senadora para 2024

En el marco del Día de las Madres, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destapó a su esposa Mariana Rodríguez como senadora para 2024 y dejó entrever que él también podría ir por la Presidencia de la República.

Este miércoles 10 de mayo, el mandatario estatal encabezó en Monterrey un evento para celebrar el Día de las Madres y lo hizo con un reconocimiento a las mujeres por su incansable labor, amor, entrega a la familia y contribución a la sociedad.

En su intervención, García Sepúlveda, dijo: “Ahora está todos los días: presidente. Pero le decía cálmate, cálmate, loca. Sino ya quiere campaña y quiere (...) Mariana va de senadora y yo la ayudo y pérate, pérate (sic)"; comentó en relación a los deseos de su mamá.

Asimismo, el gobernador de Nuevo León agregó que su mamá lo ha apoyado en todo; por ejemplo, cuando de niño quiso ser Papa y ella comenzó a llevarlo a misa todos los días: “Me trajo de monaguillo y luego me trajo en la tele. Me llevó al futbol americano. Siempre estuviste atenta, siempre pendiente. Gracias a dios no nos faltó nada”.

El evento por el Día de las Madres fue organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, donde el gobernador estuvo acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú; de su mamá, Silvia Sepúlveda, y de la madre de la Secretaria de Igualdad, la señora Luisa González.

Samuel García y Mariana Rodríguez festejan con mariachi el Día de las Madres

Durante su intervención, Mariana Rodríguez destacó la fortuna de convertirse en mamá y con ello celebrar su primer 10 de mayo: “Significa muchas cosas para mí; cuántos espacios carecemos para lactar, que las estancias infantiles son importantísimas, que la educación del Nuevo León tiene que ser la mejor del país para nuestros niños, que ningún niño debe estar solo en las primeras etapas de la vida, que ningún niño debe de pasar hambre”.

En tanto, Samuel Alejandro García Sepúlveda, además de agradecer a su madre, declaró que fue ella quien formó lo que es en la actualidad gracias al apoyo otorgado a lo largo de su vida: “Estoy convencido que he llegado a ser quien soy gracias a ella, a su empuje y a su inagotable energía"; agregó el gobernador de Nuevo León.

Por su parte, Martha Herrera, la Secretaria de Igualdad e Inclusión, resaltó la prioridad de dotar herramientas a las madres y, en general, a todas las mujeres, para que cuenten con un piso parejo que les permitan a ellas y a sus familias alcanzar mejores condiciones de vida.

La celebración comenzó con un show de comedia y posteriormente se realizó el conversatorio “Entre Nosotras”. Finalmente, y al ritmo del mariachi, se entonaron las tradicionales Mañanitas para las mamás en su día en el Teatro de las Artes en el Parque Fundidora.