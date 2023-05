Una persona fue detenida por comer un sandwich en Morelia, Michoacán

El pasado 11 de abril, Francisco Torres vivió los peores momentos de su vida, esto luego de que fuera detenido por elementos de la policía de Morelia, Michoacán el se encontraba al interior de su vehículo comiendo un sandwich cuando los uniformados le pidieron bajar para ser esposado y llevado a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, así lo narra Francisco:

” Nunca supe con quien se me confudio, nunca supe el delito por el que se me imputó nunca me dieron una constancia nunca se me garantizaron algunos derechos como llamar a un abogado, tener asistencia de un abogado, y si me trataron como un delicuente cuando no lo soy “

Todo fue un error

La detención derivó de un reporte acerca de la presencia sospechosa de una persona a bordo de un auto estacionado, a la cual le solicitaron se identificara, por lo que al momento de presentar sus documentos, los agentes revisaron a través del C5 sus antecedentes y salió que contaba con una orden de aprehensión girada por un juez de Distrito de Baja California, luego de que fuera trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, se confirmó que se trataba de un homónimo y que la persona detenida, no contaba con antecedentes.





Ante esto Francisco fue dejado en libertad e incluso se ofreció trasladarla al lugar en donde se le detuvo inicialmente, sin embargo, Francisco decidió moverse con sus propios recursos.

Por su parte la Policía de Morelia revisará el actuar de los uniformados involucrados a fin de determinar que se hayan respetado sus derechos a Francisco durante la detención y el traslado, aún así el afectado presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la fiscalía especializada en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

A decir de los especialistas en leyes las autoridades pueden realizar revisiones siempre que exista un motivo real y no subjetivo como fue el caso de Francisco Torres, así lo expresa Reyna Velasco quien se desempeña como abogada:

” Si está permitido pero como medidas de prevensión pero todo debe llevar un criterio de razonabildiad, es decir, estas circunstancias que te decía objetivas no meramente subjetivas de decir a se me hizo sospechoso porque venía vestido de negro “