Detienen a 14 periodistas en Venezuela tras juramento de Delcy Rodríguez como presidenta

La jornada de este lunes 5 de enero en la Asamblea Nacional de Venezuela no solo estuvo marcada por la política, sino por la represión. Mientras se realizaban los actos oficiales para el juramento de Delcy Rodríguez , grupos de seguridad detuvieron a catorce periodistas que cubrían los alrededores del Palacio Federal Legislativo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmó que, tras gestiones urgentes, tres de ellos recuperaron su libertad horas después, pero la incertidumbre reina sobre el paradero y estado legal de los demás.

Según el sindicato, estos arrestos no son casos aislados, sino un intento directo de "silenciar y generar autocensura" en un momento de máxima tensión nacional.

#URGENTE | Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales.

Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

Censura digital: Más de 60 medios bloqueados en Venezuela

La persecución no solo es física, también es virtual. El SNTP denunció que el Estado mantiene un bloqueo estructural en internet contra más de 60 medios de comunicación. Esta táctica impide que los ciudadanos accedan a fuentes de información diversas y veraces, dejando solo la versión oficial de los hechos.

El sindicato subrayó que la libertad de expresión y el derecho al trabajo no son "regalos" del gobierno en turno, sino derechos humanos fundamentales protegidos por tratados internacionales que Venezuela ha firmado y que hoy parece ignorar.

Hay 23 periodistas presos en Venezuela

El comunicado del sindicato es un grito de auxilio internacional. Actualmente, 23 trabajadores de la prensa permanecen tras las rejas de manera injusta. El gremio exige su liberación inmediata, así como la de otros 180 sindicalistas y defensores de derechos humanos que han sido criminalizados por su labor.

"La prisión de periodistas es una práctica para intimidar", advirtió la organización. La exigencia es clara: el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para que los reporteros puedan cubrir la realidad del país sin miedo a ser encarcelados o perseguidos.

Durante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la AN, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos.

Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio… — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

SNTP hace un llamado urgente a la paz y democracia

El SNTP cerró su mensaje exhortando al país a buscar una salida política basada en el respeto al Estado de derecho. En un momento donde Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica tras la caída de Maduro , los periodistas insisten en que la reconstrucción del país solo será posible si se restituyen los derechos conculcados.

Mientras la comunidad internacional observa, los reporteros en Caracas intentan seguir narrando la historia, sorteando los bloqueos y las detenciones que buscan apagar la última luz de la prensa independiente en el país.

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela

Dentro del recinto, la atmósfera era de confrontación. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras la reciente operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. En su discurso, Rodríguez calificó la intervención extranjera como una "agresión ilegítima" y aseguró que asume el cargo con el compromiso de liberar a los "héroes secuestrados" por Washington.

A pesar de su llamado a la soberanía, afuera del recinto el derecho a informar era vulnerado. Para el gremio periodístico, no puede existir una "transición democrática" si se utiliza la cárcel como respuesta a la labor informativa.