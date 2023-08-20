Detienen a 7 jóvenes por una violación múltiple en Italia; uno es menor de edad

Autoridades de Italia detuvieron a siete jóvenes, entre ellos un menor de edad, acusados de una violación múltiple que ocurrió en Palermo, Sicilia, al sur del país.

De acuerdo con las autoridades, los siete sujetos se aprovecharon de que la mujer estaba en estado de ebriedad para llevarla al centro de la ciudad donde cada uno abusó sexualmente de ella.

Los arrestos comenzaron el pasado 3 de agosto con los tres primeros implicados; este 19 de agosto arrestaron a otros cuatro, entre ellos el menor de edad. Todos recibieron una orden de prisión preventiva emitida por el Tribunal de Palermo.

La policía de Italia indicó que tenía pruebas que demostraban que los siete detenidos estaban implicados en la violación grupal que se cometió el pasado 7 de julio.

Violación en grupo a una mexicana en París

Recientemente, se dio a conocer el caso de una mexicana que fue violada en grupo en el Campo Marte, un jardín público cercano a la Torre Eiffel, por lo que se detuvieron a dos personas.

La Fiscalía de París busca a otros tres hombres que también habrían participado en el ataque ocurrido durante la madrugada del jueves 27 de julio.

En los últimos meses, el Campo de Marte ha sido señalado como un sitio inseguro para los habitantes de París y turistas. Inclusive, algunos políticos han solicitado que se cree un cuerpo policial dedicado únicamente a atender ese sector de la ciudad, así como la instalación de cámaras de seguridad y una comisaría de la Fiscalía, pero estas peticiones no han sido atendidas.

Tan sólo en febrero de este año, una turista brasileña fue violada en los mismos jardines alrededor de la Torre Eiffel. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de un domingo y los responsables habrían sido dos sujetos, los cuales huyeron de la escena tras cometer estos hechos.

