Detienen en Bogotá a padre de 2 de los niños rescatados en la selva colombiana por abuso sexual

La historia que sorprendió a propios y extraños de los niños rescatados en Colombia, ha tenido un desenlace inesperado para el padre de los menores, pues se reporta su detención por presunto abuso sexual, así lo informó la Fiscalía.

En junio pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que cuatro niños indígenas, de 13, 9 y 4 años, así como un bebé de 12 meses, fueron rescatados con vida en las selvas del sureste del país de Sudamérica, luego de que hace 39 días su avión fallara y permanecieran extraviados.

Manuel Ranoque fue detenido el viernes por la tarde, acusado por la Fiscalía de presunto abuso sexual. Aunque no hay muchos detalles, se conoce que en su comunidad natal, Los Monos-Puerto Sábalo, señalaron que su hija mayor era víctima de este delito por parte de su padre.

Otra de las acusaciones contra el hombre fue que infligía malos tratos a su esposa fallecida en el accidente, aunque Ranoque rechazó tales señalamientos.

Los cuatro hermanos permanecen en uno de sus centros para menores de edad que tiene el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en Bogotá.

Niños estuvieron desaparecidos por 40 días en la selva

Una aeronave con siete ocupantes, que cubría la ruta entre Araracuara y la ciudad de San José del Guaviare, se declaró en emergencia durante las primeras horas del 1 de mayo pasado, por una aparente falla en el motor.

Viajaban tres adultos, incluido el piloto, quienes murieron y sus cuerpos fueron encontrados en el interior de la aeronave; no obstante, los cuatro hermanos sobrevivieron al impacto.

Los tripulantes de la aeronave fueron buscados con aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército, así como con el apoyo de perros entrenados en búsqueda y rescate.

De acuerdo con información oficial, los menores sobrevivieron durante 39 días en la selva colombiana gracias a albergues improvisados elaborados con vegetación que les proporcionaba la jungla.

