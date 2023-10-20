Detienen en Hidalgo a hombre que difundió imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima

Un hombre fue detenido y vinculado a proceso en Hidalgo por difundir, sin consentimiento de la víctima, imágenes íntimas en una red social de mensajería, informó este viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En un comunicado, indicó que los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio cuando una mujer se encontraba en su domicilio y se percató que fueron compartidas imágenes íntimas, así como un video con contenido sexual. Por este motivo acudió ante la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto para iniciar una denuncia.

La representación tomó conocimiento del caso y con base en investigaciones estableció que el hombre, identificado con las iniciales J.G.V.Y., compartía el material sin consentimiento. Esto desde un equipo electrónico, vinculado al número que tenía registrado en un chat de mensajería, bajo el nombre de "Todo Hidalgo 2.0".

Imputan a hombre por difundir imágenes sin consentimiento

Luego de confirmar la identidad, presentaron las pruebas contra la persona imputada por lo que un juez emitió una orden de control en su contra, la cual fue cumplimentada por el grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia.

"Una vez que la persona investigada fue presentada ante la autoridad judicial, esta representación social formuló la imputación por los hechos antes mencionados y con base en los datos de prueba exhibidos, se obtuvo su vinculación a proceso", añadió la PGJEH.

El hombre también recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pro lo que permanecerá en un penal hasta que se esclarezca la indagatoria por el delito de violación a la intimidad sexual agravada.

Recibiría hasta seis años de prisión

En caso de ser encontrado culpable, el hombre que compartió, sin consentimiento, las fotografías y el video con contenido sexual, podría recibir de tres a seis años de prisión y de 200 a 500 días multa.

"La misma pena se impondrá a quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual, erótico o pornográfico de una persona sin su consentimiento", expone el Código Penal de Hidalgo.