Detienen a pareja de influencers por matar a su bebé; lo alimentaban con “luz solar”

Una pareja de influencers fue detenida en Rusia, ya que las autoridades los acusan de matar de hambre a su bebé recién nacido, pues esperaban que se alimentara con "aire y luz solar".

La polémica pareja de influencers rusos se conforma de Oxana Mironova, de 33 años, y Maxim lyutyi, 43 años. quienes ya se encuentran bajo investigación por la muerte de su bebé de un mes de nacido, a quien alimentaron con la dieta prana.

Las investigaciones indican que la pareja de influencers buscaban que el bebé recién nacido se alimentara a través de la luz solar y el aire.

Pareja era creyente de la teoría del "respiracionismo"

Maxim y Oxana son seguidores de la teoría del "respiracionismo", que indicaba que el cuerpo no necesita de alimentos ni agua para sobrevivir, sino que obtiene su energía a través de la luz solar y del aire.

De acuerdo con el portal zvezda news, el bebé recién nacido presuntamente no fue alimentado por sus padres, quienes lo llevaron al hospital, donde finalmente murió por "inanición prolongada" y neumonía, además de que presentaba un agotamiento severo.

La muerte del bebé de la pareja de influencers ocurrió cerca de la ciudad de Sochi, Rusia y el comité de investigación encabeza la indagatoria sobre la muerte del bebé recién nacido.

Maxim Lyutyi, 43, e Oxana Mironova, 33, são adeptos de uma dieta baseada na ingestão de vegetais crus, intercalada com longos períodos nos quais se "alimentam" apenas de luz solar. No entanto, recentemente, o casal russo passou a ser investigado pelas au… https://t.co/EVNZZWebqC pic.twitter.com/vmi3KYuBNC — Fabio Fraga 🇧🇷🇮🇱🇺🇸 Apoiador de Bolsonaro (@chatosechatolin) March 20, 2023

Según Daily Mail, la familia de la mujer de 33 años intentó persuadir de alimentar a su bebé, a pesar de la negativa de Maxim, quien es reconocido por crear el grupo The Living Man, dedicado a mejorar la salud de las personas en Rusia, además de ser partidario del crudiveganismo radical.

Galina, madre de Oxana, declaró a medios internacionales que se opuso a este estilo de vida para su nieto e incluso dio dinero a su hija para que alimentara al recién nacido a escondidas de Maxim, pero recibió negativas, por lo que asegura que era ya su esclava.

“Le dije que Maxim estaba loco, pero ella no me escuchó porque ya vivía como su esclava…(Él) quería experimentar con el niño, alimentarlo únicamente con el sol y luego anunciar a los demás que así es como se puede comer”, declaró la mujer.

De acuerdo con medios locales, Oxana Mironova se encuentra bajo arresto domiciliario y estará así por dos meses, mientras que Maxim lyutyi fue arrestado por resistirse a la policía, ambos acusados de la muerte por negligencia del menor.