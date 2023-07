Profesora de Michigan es acusada de contrabandear drogas a la cárcel

En Michigan, una profesora de la Escuela Secundaria Mt. Morris fue acusada de contrabandear drogas a la cárcel y distribuirlas entre los reclusos, según informó el sheriff del Condado de Genesee, Chris Swanson.

La profesora acusada es Meredith Ann Leyrer, de 54 años, una maestra de la Escuela Secundaria Mt. Morris y que participaba en el programa carcelario I.G.N.I.T.E (Inmate Growth Naturally and Intentionally Through Education, por sus siglas en inglés), a quien se le acusa de contrabandear drogas a los reclusos en diciembre de 2022.

La maestra trabajaba en estrecha colaboración y cara a cara con los reclusos, lo que, según Swanson, le permitió contrabandear drogas. Añadió que la profesora Leyrer introdujo 135 pastillas de fentanilo, seis latas de cera de marihuana escondidas en una bolsa de Fritos, y un teléfono celular para los reclusos.

Leyrer también es acusada de distribuir $631 en cuentas de tres reclusos diferentes. Deandre Arrington, de 29 años, recibió las drogas y $300 en efectivo de Leyrer, dijo Swanson, y agregó que Marquise Coleman, de 33 años, recibió $106.50 en efectivo, y Todd Cardoza, de 34 años, recibió $255 en su cuenta de recluso.

Además, Leyrer realizó 357 llamadas entre nueve reclusos con el teléfono que contrabandeó; Swanson añadió que el teléfono se usó para llamar a los reclusos desde fuera de la cárcel para tener sexo telefónico con ellos.

Leyrer fue acusada de tres delitos graves: un delito grave de 20 años por fabricación y entrega de narcóticos, un delito grave de 5 años por contrabandear en una instalación correccional, y otro delito grave de 5 años por llevar un teléfono a una instalación correccional. Está detenida desde el lunes 24 de julio con una fianza de $20,000 en efectivo. Permanece bajo custodia.

Los tres reclusos se encuentran en una vivienda restrictiva y sus privilegios en I.G.N.I.T.E. han sido suspendidos permanentemente en el piso 5B, dijo Swanson.

Leyrer se aprovechó del programa I.G.N.I.T.E

“Me senté y las primeras palabras que dije fueron: ‘Estoy muy decepcionado contigo porque te aprovechaste de lo que estamos haciendo’”, dijo el sheriff Swanson. Dijo que Leyrer le dijo que hizo estas cosas porque fue influenciada por los reclusos, y que tenía baja autoestima. Swanson alegó que los reclusos se aprovecharon de eso, y que esa técnica de manipulación no es infrecuente y se usa con cualquier persona vulnerable. “Eso no excusa lo que hicieron, pero te estoy diciendo por qué lo hizo (contrabandear drogas)", dijo Swanson.

“Nunca voy a ceder. Nunca voy a perder, y nunca voy a renunciar a I.G.N.I.T.E”, dijo Swanson. “I.G.N.I.T.E. no será manchado. No se detendrá debido a un traficante de drogas, debido a un voluntario/proveedor deshonesto, o a un enemigo de esta oficina, o a cualquiera que no quiera un cambio cultural”.

Swanson también dijo que asume la responsabilidad de que esto estuvo sucediendo durante siete meses hasta que la oficina del sheriff recibió información sobre lo que estaba sucediendo.

El programa I.G.N.I.T.E proporciona educación de nivel secundario a los reclusos en colaboración con las Escuelas Mt. Morris, que ofrece programas de GED y graduación de diplomas, según dijo Swanson.