Detienen a soldado de EU tras cruzar la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte

El Comando de las Naciones Unidas informó que un soldado estadounidense habría sido detenido por Corea del Norte tras cruzar la zona desmilitarizada con Corea del Sur, esto durante una gira por la denominada Área de Seguridad Conjunta.

En redes sociales, la agencia de las Naciones Unidas indicó que el hombre se encontraba trabajando, pero no precisó si cruzó de forma intencional o si fue detenido de forma arbitraria durante la visita a la región, la cual es ampliamente vigilada por ambos países asiáticos ante un posible conflicto armado.

“Un ciudadano estadounidense en una gira de orientación de la JSA cruzó, sin autorización, la Línea de Demarcación Militar hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Creemos que actualmente está bajo la custodia de la RPDC y estamos trabajando con nuestros homólogos de KPA para resolver este incidente”, escribió.

La cadena estadounidense CNN reportó que el soldado que cruzó a Corea del Norte es de bajo rango y su identidad no ha sido revelada hasta que su familia sea notificada sobre la detención. Sin embargo, las autoridades del gobierno del presidente Joe Biden estarían buscando su liberación a través de la vía diplomática.

A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY — United Nations Command 유엔군사령부/유엔사 (@UN_Command) July 18, 2023

La zona desmilitarizada que divide a Corea del Norte y Corea del Sur

La zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, en la que fue detenido el soldado estadounidense, es ampliamente conocida por sus recorridos abiertos al público en general. Estas visitas son organizadas y realizadas por el Comando de las Naciones Unidas.

Además, por un acuerdo entre ambos países, los soldados tienen prohibido portar armas. Esta medida también aplica para los militares de la agencia de la ONU que realizan trabajos, principalmente, de conciliación en la región y tampoco pueden cruzar la línea sin autorización.

Un acuerdo militar intercoreano también ha impedido que escale la violencia en la zona, pero no ha estado exenta de conflictos a lo largo de los años. El más común de ellos fue el asesinato de dos soldados estadounidenses a manos de militares de Corea del Norte.

En 1976, dos militares estadounidenses fueron asesinados tras intentar podar un árbol al cruzar la zona cuando fueron descubiertos por soldados de Corea del Norte, quienes al llegar al sitio, golpearon hasta la muerte a los norteamericanos que formaban parte del Comando de las Naciones Unidas.