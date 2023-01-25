Detienen a sospechoso de enviar cartas bomba en España

La policía de España detuvo este miércoles a un hombre de 74 años de edad como sospechoso de enviar cartas bomba a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en noviembre pasado.

Las autoridades españolas indicaron que el sospechoso es un ciudadano español, quien fue detenido en Miranda del Ebro, una ciudad al norte del país.

Tras la detención, los policías registraron el departamento del sujeto, ubicado en el tercer piso de un edificio en un barrio obrero. El hombre se encontraba dentro de su casa cuando fue detenido.

Según informaron las autoridades, el sospechoso trabajaba en el ayuntamiento de Vitoria, una ciudad cercana, hasta que se jubiló en 2013.

🚩Detenido en #MirandaDeEbro (#Burgos) el presunto responsable del envío de 6 cartas explosivas



El arrestado, muy activo en #rrss, tenía conocimientos técnicos e informáticos



En estos momentos @policia continúa con el registro donde podría haber confeccionado los artefactos pic.twitter.com/fHrNbS84H2 — Policía Nacional (@policia) January 25, 2023

La investigación aún está en curso, dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a periodistas desde Vitoria, y se negó a comentar sobre los informes de que un grupo militante ruso podría estar detrás de los ataques con cartas bomba.

"La investigación está muy avanzada y realmente podemos estar muy satisfechos", dijo Grande-Marlaska.

Cartas bomba en España

Se enviaron un total de seis paquetes con explosivos a objetivos como el primer ministro Pedro Sánchez, oficinas gubernamentales, una agencia satélite de la Unión Europea y la embajada de Estados Unidos entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre.

La mayoría de las cartas bomba estaban desactivadas, aunque un empleado de la embajada de Ucrania resultó levemente herido cuando uno de los dispositivos se encendió.

"Todos esos hechos tenían el mismo modus operandi", dijo Grande-Marlaska a los periodistas.

Una fuente cercana a la investigación dijo a Reuters a principios de diciembre que las cartas bomba fueron enviadas desde la ciudad de Valladolid, a dos horas en auto desde Miranda del Ebro.

El arresto del sospechoso se produjo tres días después de que el New York Times informara que los investigadores en las últimas semanas se han centrado en el Movimiento Imperial Ruso, un grupo radical que tiene vínculos con organizaciones españolas de extrema derecha, con respecto a las cartas bomba. Se cree que el grupo está vinculado a las agencias de inteligencia rusas.