En el día 50 de la invasión de Rusia a Ucrania, el Ayuntamiento de Mariupol reitera que cerca de 20,000 civiles han muerto durante los ataques rusos a la ciudad portuaria y teme que el número pueda llegar en los próximos días a los 35,000.

Las tropas ucranianas volaron un puente en Jarkov, en el camino a Izium, una ciudad clave en la próxima batalla por Donbas.

Según imágenes difundidas por el ejército ucraniano, "toda la columna rusa fue destruida gracias a un dron".

Ucrania ataca con misiles buque de Rusia

"Moskva" era considerado el buque insignia de la Flota del Mar Negro y lideraba los ataques navales rusos contra Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que su crucero de misiles resultó "gravemente dañado" por la "detonación de municiones como resultado de un incendio".

La tripulación, que podría ser de hasta 510 personas, ha sido evacuada después de que se registrara una explosión que Moscú achaca a un incendio.

Estados Unidos anuncia 800 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un paquete de 800 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania.

Entre ellos hay piezas de artillería de última generación como los cañones M777 Howitzer, 40,000 obuses, 300 drones "kamkaze" 500 misiles antitanque Javelin, radares antiartillería y antiaéreos, 200 vehículos blindados de transporte, 100 blindados ligeros y 11 helicópteros Mi-17 de fabricación rusa.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, pidió a los kievitas que abandonaron la ciudad tras los bombardeos rusos que no regresen aún, ya que la capital ucraniana se encuentra en estado de alerta y no es del todo segura.

Miles de bombas en Bucha

Desde hace una semana, el escuadrón liderado por Norislav, un joven de 23 años inspecciona las viviendas de Bucha, una de las ciudades más masacradas durante la invasión rusa, con el objetivo de detectar y destruir las miles de minas que las tropas enemigas plantaron antes de replegarse y que impiden que la vida vuelva a brotar en esta localidad.

El equipo de Norislav por su cuenta detecta y destruye unas 600 cada día, asegura este joven especialista en minas originario de Lugansk, donde la guerra ya estaba presente desde 2012.

Los dos socios minoritarios de la coalición de Gobierno en Alemania, Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), han aumentado la presión sobre el canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, para enviar armamento pesado a Ucrania para hacer frente a la agresión rusa.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reiterado que es necesario silenciar las armas y acelerar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania para acabar con la crisis tridimensional (alimentaria, energética y financiera) que está provocando el conflicto en los países y economías más vulnerables del mundo.

Rusia amenaza a Finlandia y Suecia

Rusia tendrá que fortalecer seriamente las fuerzas de defensa terrestres y aéreas, y desplegar fuerzas navales sustanciales en el Golfo de Finlandia cuando Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, ha asegurado en Telegram el vicepresidente del Consejo Seguridad rusa oficial, Dmitry Medvedev.

"No se podrá hablar más de un estatus libre de armas nucleares en el Báltico. Habrá que restablecer el equilibrio", ha dicho el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvédev, también expresidente y exprimer ministro.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha considerado este jueves que es "absolutamente correcto" describir las acciones llevadas a cabo por el Ejército ruso en Ucrania como "genocidio", en medio de la controversia generada por el uso de este término en los últimos días.

Las autoridades de Ucrania han anunciado este jueves la apertura de nueve corredores humanitarios para proceder a la evacuación de civiles, en el marco de la invasión rusa.

Los presidentes de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania coincidieron en reclamar este jueves, a su regreso de una visita conjunta a Kiev, que se lleve ante la justicia a los responsables de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania.

