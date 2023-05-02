Millones salen a las calles a conmemorar el Día del Trabajo

Millones de trabajadores en todo el mundo salieron a las calles, para manifestarse por un salario digno, jornadas laborales justas y respeto a sus derechos humanos. Sindicatos y empleados de todos los sectores participaron en un día d emanifestaciones y protestas. En a mayoría de los lugares la jornada transcurrió en calma.

En Francia los trabajadores no quitan el dedo del renglón y mantienen las protestas en rechazo a la reforma laboral impuesta por el presidente Emmanuel Macron, que incluso ya fue promulgada. Trabajadores salieron a las calles en más de 300 puntos del país galo y en algunos lugares terminaron en enfrentamientos con la policía en total, más de un centenar de policías resultaron heridos y casi 300 personas fueron detenidas.

A riot policeman kicks in a tear gas canister. For May Day or Labour Day, between 20 and 30,000 people took to the streets in Toulouse. Trade unionists, people, yellow vests, anarchists and members of political partys came to the demonstration. This year, people are worried of what french president Emmanuel Macon will do during his mandate and after the pensions reform which broke French society. Anger after this reform, after the police violence during protests and in Sainte-soline and after the ban of pans and whistles during protests are the main reasons of the scuffles which happened between protesters and riot police. Riot police launched scores of tear gas canisters and used the water cannon. Several protesters have been injured and others have been arresters. Police decided the end of the protest despite the authorization given by the Prefet. Toulouse. France. May 1st 2023. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images)|NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Mejora salarial, la petición global

En España los sindicatos más grandes encabezaron las manifestaciones llevando banderas rojas y con la misma exigencia de mejores salarios que al menos vayan de acuerdo con la inflación y las alzas de precios generalizadas.

En Grecia, Una huelga de 24 horas en el transporte público en el Día del Trabajo, paralizó al país, el paro incluyó al metro de Atenas los tranvías y ferrocariles, lo que sumió en el caos sobre todo a la capital, donde se llevaron a cabo también manifestaciones.

La situación en América Latina

En Quito hubo dos manifestaciones en las que los trabajadores se unieron al llamado a políticas de estabilidad laboral, no a la precarización del trabajo, aumento en los salarios y lucha contra la corrupcion. En Argentina los trabajadores además de sus demandas laborales criticaron al gobierno por la situación económica imperante en el país.

En Colombia la manifestación del Día Internacional de los Trabajadores tuvo alta participación de partidarios del presidente socialista, Gustavo Petro.

"Una sociedad más igualitaria y justa es más pacífica, democrática y productiva, y por tanto, arroja más ganancias como nos lo muestran países más desarrollados": Presidente @petrogustavo en la conmemoración Día de los Trabajadores y Trabajadoras.#PrimeroPorElCambio pic.twitter.com/DfI0HsL6Tz — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 1, 2023

En algunos países en el Día del Trabajo se llevan actos oficiales de gobierno, como es el caso de República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader encabezó un acto de centrales sindicales; en Panamá, donde incluso se llevó a cabo una ceremonia religiosa para mejorar la situación de desempleo que se vive en la nación centroamericana.

Caso curioso es en Perú que desde 1951 los trabajadores conmemoran su día con un torneo de futbol callejero en el que participan equipos de distintos distritos de la capital. El evento es conocido como Mundialito de la Victoria, por el nombre del distrito en el que inició esta tradición

La mayoría de los países conmemora el 1o de mayo el Día del Trabajo pero hay algunos que no

Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico conmemoran el Día del Trabajo, también conocido como Labor Day, el primer lunes de septiembre, mientras que en Japón la celebración es el 23 de noviembre.

el 1 de mayo la mayoría de los países celebra el día del trabajador para recordar las reivindicaciones laborales logradas por los mártires de Chicago quienes después intensas huelgas en 1886, alcanzaron mejores condiciones de trabajo.