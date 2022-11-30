Miércoles será día futbolero en San Lázaro por partido de México

Debido al partido México – Arabia Saudita, la Cámara de Diputados programo hasta las 3 de la tarde su sesión de este miércoles. Habrá carnitas y permiso de 90 minutos para dejar de laborar.

La explana principal de San Lázarose convertirá en una gran sala, se instalarán pantallas y sillas para que trabajadores, visitantes y legisladores puedan disfrutar del partido mundialista.

Los trabajadores tienen permiso para seguir el partido de la selección nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, dijo “Habrá monitores para estar viendo el partido y todos son bienvenidos absolutamente, durante los 90 minutos del partido tienen todas y todos la autorización del presidente para sentarse y echarle porras a nuestro equipo, porque acuérdense que todavía podemos ganar. Que ganemos… Y pónganse la verde, la camiseta.”