Niños soldados: la realidad que perdura en el siglo XXI

Aunque cada vez es menos común que los menores tomen las armas para pelear en un conflicto o guerra, la realidad es que aún hay muchos niños soldados por todo el mundo. Este fenómeno sucede en países que enfrentan pobreza y están sumidos en el caos de conflictos internos que aún se ven lejanos de terminar.

A pesar del subdesarrollo físico y psicológico de los niños, muchas organizaciones militares estatales y paramilitares los buscan para suplir pelear directamente en la línea de combate. Otros niños son obligados a ejercer como cocineros, mensajeros, esclavos sexuales e, incluso, para realizar ataques suicidas, faenas que vulneran sus derechos y ponen en riesgo su seguridad.

Por ello, a partir del 12 de febrero de 2002 inició la conmemoración del Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados, o Día de las Manos Rojas, en un primer paso para abordar una parte de la problemática, parte de la trata de personas.

Fines de la #TrataDePersonas:



➙ Matrimonios, mendicidad y trabajos forzados

➙ Explotación sexual

➙ Extracción de órganos

➙ Compra & venta de niñas y niños

➙ Niños soldados



¡Es momento de terminar con este delito! pic.twitter.com/xgFUFharlT — UNODC en español (@unodcesp) February 7, 2023

Los datos

Se calcula que, entre 2005 y 2020, más de 93,000 niños y niñas fueron reclutados y usados en conflictos armados en 18 países. Solo en 2019, más de 7,740 niños desde la edad de 6 años fueron reclutados, de acuerdo a la ONU. Sin embargo se teme que la cifra de niños soldados sea mayor, ya que hay muchos otros casos que no son informados o verificados.

Los países con más niños soldados son la República Democrática del Congo con 30,000, seguido por los 17,000 niños soldados que pelean en Sudán del Sur. La República Centroafricana tiene el tercer lugar de los países con más niños soldados (10,000), mientras que Nigeria (2,000) y Yemen (1,500) le siguen con el cuarto y quinto lugar respectivamente.

Somalia, Siria, Myanmar, Iraq y Afganistán son parte de los países que aún tienen niños soldados, muchos reclutados tras secuestros, pero no hay elementos para estimar la cantidad exacta.

Video of Somaliland soldiers in Sool saying they won’t leave till they kill every last woman and children . He also admitted that he killed many people in Laascaanood yesterday.



Another evidence!@UKinSomalia @UNSomalia @UKUN_NewYork @NorwayInSomalia pic.twitter.com/iumkgWk9Uj — Elham Garaad ✍︎ (@EGaraad_) February 8, 2023

Infancia digna

Con el objetivo de erradicar a los niños soldados y ofrecerles una mejor niñez fue creado en el 2000 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dos años después, el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados fue instaurado.

El tratado, que hoy está ratificado por 170 países, prohíbe la participación de menores de 18 años en hostilidades.

Quienes son parte del Protocolo adquieren obligaciones como evitar reclutar a menores de 18, mientras que en todos los casos la edad mínima no debe ser inferior a 16 años. También que el país se asegure de la edad de reclutamiento con una prueba fiable de edad y que ningún grupo paramilitar los enliste.

Además, los Estados partes deben cooperar entre sí en la implementación del tratado y apoyar financiera y técnicamente "en la rehabilitación y reintegración social" de las personas que fueron reclutadas ilegalmente cuando eran niños.

