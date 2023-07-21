Senado de la República entrega reconocimientos a lomitos en el Día Mundial del Perro

Este 21 de julio el Senado de la República reconoció a los lomitos que salvaguardan al país en el marco del Día Mundial del Perro. Entre estos se encontraron los caninos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno de la Ciudad de México, que día con día realizan acciones a favor de la seguridad.

Mi felicitación y Reconocimiento a los Binomios Caninos integrantes de la Secretaría de la Marina, de la Defensa y PGR a quienes reconocimos hoy en el @senadomexicano, su gran labor ante emergencias en México y el Mundo! pic.twitter.com/1ttu2VUPJ5 — Cristóbal Arias Solís (@CristobalASolis) July 21, 2023

Cada perrito pasó junto a su entrenador a recoger su reconocimiento por parte del Senado para conmemorar el Día Mundial del Perro. Los asistentes los recibían con aplausos. Cabe destacar que los miembros de la Marina portaban una imagen de la perrita fallecida Frida en su uniforme.

El presidente de la Junta de la Coordinación de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez, presidió el evento y reconoció que en la Fiscalía General, los canes son una parte fundamental, pues hacen diversas actividades para los resultados de la institución.

🔴 “Reconocimiento a Binomios Caninos”, del 21 de julio de 2023. https://t.co/oWVzJnhW3X — Senado de México (@senadomexicano) July 21, 2023

Reconocen a perritas Luca y Samantha

A pesar de que se otorgaron reconocimientos a todos los lomitos presentes, se destacó el caso de dos perritas, Luca y Samantha, esta última es un golden retriever con una valiosa participación en detección de explosivos, ya que su olfato es capaz de reconocer hasta 12 elementos.

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Luca es un pastor alemán que nació en 2015 e ingresó a la unidad canina de la antigua PGR en 2018. Fue instruida en la detección de narcóticos, armas, cartuchos, papel moneda y precursores químicos como fentanilo y metanfetaminas.

Otros de los lomitos que fueron reconocidos de la Sedena por sus labores fueron:



De la Semar:



De la Fiscalía General de la República:



Luca;

Samantha.

Del gobierno de la capital:



Toshka;

Kratos;

Molly;

Héctor;

Laila;

Argos;

Mictlán;

Bogá;

Niki;

Bono.

Finalmente, los instructores y los perritos recibieron aplausos de toda la sala del Senado de la República y se tomaron una fotografía oficial.