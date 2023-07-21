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Políticos presumen a sus lomitos en el Día Mundial del perro

En el marco del Día Mundial del Perro, varios políticos mexicanos compartieron fotografías de sus compañeros de vida, además pidieron respetarlos y cuidarlos.

Políticos presumen a sus lomitos en el Día Mundial del perro
|Ig Samuel García/ Twitter m_ebrard

Escrito por: América López

Este 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, ante esto algunos políticos mexicanos compartieron fotografías de sus lomitos. Entre ellos, la gobernadora electa de Estado de México, Delfina Gómez y Marcelo Ebrard, corcholata de Morena.

Morenistas presumen a sus lomitos en el Día Mundial del Perro

El aspirante Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, compartió una foto de su perrita Luna con la leyenda: "Feliz día del perro". En otras ocasiones ha dicho que es una mascota muy dulce y leal.

Delfina Gómez compartió un collage de fotos de algunos perritos que forman parte de su familia y escribió "Son seres que si cuidamos y protegemos, nos van a dar a cambio amor incondicional".

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) compartió una fotografía con un lomito y pidió crear conciencia sobre su bienestar, sus derechos y su importancia en la vida de las personas.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, compartió un video donde presentó a su perrita, sobre la que refirió que es "su compañera de vida".

Samuel García comparte foto de sus lomitos en el Día Mundial del Perro

A través de su cuenta de Instagram, el gobernador de Nuevo León, compartió una fotografía de sus cuatro perritos, junto a su esposa y funcionaria, Mariana Rodríguez.

Alejandro Armenta muestra a sus dos perritos

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, mostró a sus dos perritos, Tomito y Tomy, dos golden retriever. Asimismo, pidió no comprar lomitos, sino adoptarlos, pues es una gran dicha contar con un amigo incondicional, ya que dan amor y lealtad.

Rubén Moreira comparte foto de su perro Logan

El diputado perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, compartió una fotografía de su perro Logan.

Senado de la República concluye con el Croquetón 2023

En el marco del Día Mundial del Perro, el Senado de la República concluyó con el Croquetón 2023, campaña que consiste en obtener donativos de alimento para perro mientras esperan para ser adoptados en el Refugio Xolines.

Aunado a ello, realizaron una sesión especial en donde les entregaron reconocimientos a los lomitos que salvaguardan el país, pertenecientes a la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno de la Ciudad de México, que día con día realizan acciones a favor de la seguridad.

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