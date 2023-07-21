Políticos presumen a sus lomitos en el Día Mundial del perro

Este 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, ante esto algunos políticos mexicanos compartieron fotografías de sus lomitos. Entre ellos, la gobernadora electa de Estado de México, Delfina Gómez y Marcelo Ebrard, corcholata de Morena.

Morenistas presumen a sus lomitos en el Día Mundial del Perro

El aspirante Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, compartió una foto de su perrita Luna con la leyenda: "Feliz día del perro". En otras ocasiones ha dicho que es una mascota muy dulce y leal.

Feliz día del perro !!! pic.twitter.com/TStXi09DGB — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2023

Delfina Gómez compartió un collage de fotos de algunos perritos que forman parte de su familia y escribió "Son seres que si cuidamos y protegemos, nos van a dar a cambio amor incondicional".

Hoy es el #DíaMundialDelPerro 🐶y les enseño a algunos de los cachorros que forman parte de mi familia. Son seres que si cuidamos y protegemos, nos van a dar a cambio amor incondicional. pic.twitter.com/G6kPzBy9qi — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 21, 2023

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) compartió una fotografía con un lomito y pidió crear conciencia sobre su bienestar, sus derechos y su importancia en la vida de las personas.

Hoy, en el #DíaMundialDelPerro, generemos conciencia sobre su bienestar, sus derechos y su importancia en nuestras vidas.



¡Que el cariño y fidelidad que los lomitos nos dan sean recíprocos hacia ellos! 🐾 pic.twitter.com/aEpcIg1hpf — Mario Delgado (@mario_delgado) July 21, 2023

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, compartió un video donde presentó a su perrita, sobre la que refirió que es "su compañera de vida".

Los perros son parte de nuestra familia y consoderados seres sintientes en la #ConstituciónCDMX. Animales hermosos que nos brindan amor incondicional, como Iskra, mi compañera de vida.



Este #DíaMundialDelPerro, comprometámonos con su cuidado, protección y bienestar. pic.twitter.com/Bcj2xx6qFt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 21, 2023

Samuel García comparte foto de sus lomitos en el Día Mundial del Perro

A través de su cuenta de Instagram, el gobernador de Nuevo León, compartió una fotografía de sus cuatro perritos, junto a su esposa y funcionaria, Mariana Rodríguez.

Alejandro Armenta muestra a sus dos perritos

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, mostró a sus dos perritos, Tomito y Tomy, dos golden retriever. Asimismo, pidió no comprar lomitos, sino adoptarlos, pues es una gran dicha contar con un amigo incondicional, ya que dan amor y lealtad.

¿Tienes o tuviste un #Perro?🐶



Si tu respuesta es sí, sabes la gran dicha de contar con un amigo incondicional en cuanto a su #Amor y #Lealtad.



Si tu respuesta es no, piensa muy bien en la responsabilidad que conlleva adoptar a un ser que siempre va a estar para ti, tú tienes… pic.twitter.com/q8HIhIS70y — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) July 21, 2023

Rubén Moreira comparte foto de su perro Logan

El diputado perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, compartió una fotografía de su perro Logan.

Senado de la República concluye con el Croquetón 2023

En el marco del Día Mundial del Perro, el Senado de la República concluyó con el Croquetón 2023, campaña que consiste en obtener donativos de alimento para perro mientras esperan para ser adoptados en el Refugio Xolines.

📷 ¡Gracias por participar! #HoyEnElSenado concluyó el Croquetón 2023. Con tu donativo perritos en refugios podrán tener alimento mientras esperan ser adoptados. ¡Feliz #DíaMundialDelPerro! #DejemosHuella. 🐶🐕🐩🐕‍🦺🦮https://t.co/uO9ccc7RDC pic.twitter.com/J0lEetZao3 — Senado de México (@senadomexicano) July 21, 2023

Aunado a ello, realizaron una sesión especial en donde les entregaron reconocimientos a los lomitos que salvaguardan el país, pertenecientes a la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno de la Ciudad de México, que día con día realizan acciones a favor de la seguridad.