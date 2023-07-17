Nuevo diagnóstico de Alzheimer, en escala similar a la del cáncer

Los expertos en Alzheimer están renovando la forma en que los médicos diagnostican a los pacientes con este trastorno cerebral progresivo -el tipo más común de demencia- mediante el diseño de una escala de clasificación de siete puntos basada en los cambios cognitivos y biológicos del paciente.

Las directrices propuestas, reveladas por los expertos el domingo en un informe publicado en una conferencia de la Asociación de Alzheimer en Ámsterdam, adoptan un sistema de estadificación numérica que evalúa la progresión de la enfermedad similar al que se utiliza en los diagnósticos de cáncer. También se elimina el uso de términos como leve, moderada y grave.

Alzheimer|The Washington Post/The Washington Post via Getty Im

¿Cómo miden la enfermedad de Alzheimer?

La renovación, que sustituye a las directrices publicadas en 2018, fue impulsada por la mayor disponibilidad de pruebas que detectan proteínas clave relacionadas con el Alzheimer, como el beta amiloide en la sangre, y nuevos tratamientos que requieren la confirmación de la patología de la enfermedad antes de su uso.

El nuevo sistema está diseñado para ser más preciso y reflejar mejor la enfermedad subyacente de una persona, según el Dr. Clifford Jack, de la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota), autor principal del informe patrocinado por la Asociación de Alzheimer y el Instituto Nacional del Envejecimiento, dependiente de los Institutos Nacionales de Salud del gobierno de Estados Unidos.

El cambio se produce en un momento en que los médicos se preparan para identificar y tratar a los pacientes con Alzheimer con el fármaco Leqembi de Eisai 4523.T y Biogen BIIB.O, que obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos este mes, y el fármaco experimental donanemab de Eli Lilly, que ahora está siendo revisado por la FDA.

“Realmente estamos entrando en una era de medicina mucho más personalizada, en la que empezamos a comprender que hay ciertos biomarcadores que se elevan en determinados grados en personas en distintas fases”. María Carrillo, directora científica de la Asociación de Alzheimer.

Con el nuevo enfoque diagnóstico, los pacientes recibirían una puntuación de 1 a 7 en función de la presencia de biomarcadores anormales del Alzheimer y del grado de cambios cognitivos. El sistema también incluye cuatro estadios biológicos clasificados como a, b, c y d. Por ejemplo, el estadio 1a es cuando una persona es completamente asintomática pero presenta biomarcadores anormales. El estadio 1a es realmente el principio de la evidencia de que alguien tiene la enfermedad.

