Diálogo de Alto Nivel: México y EU trabajan para frenar inseguridad

Funcionarios de México y Estados Unidos (EU) se reunieron en Washington DC para abordar temas sobre seguridad en la frontera entre ambos países a través del Diálogo de Alto Nivel, donde acordaron trabajar en conjunto para frenar el tráfico de personas y armas.

Por parte de EU participaron en el Diálogo de Alto Nivel Antony Blinken, Secretario de Estado; Merrick Garland, Fiscal de Estados Unidos y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad.

Mientras que por México, estuvieron presentes en el Diálogo de Alto Nivel Marcelo Ebrard, canciller de Relaciones Exteriores y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

|Reuters

Antony Blinken indicó que la capacidad para proteger a la gente depende de que México y EU trabajen juntos de manera efectiva para tratar el principal problema entre ambos países: la inseguridad así como el tráfico de armas, personas y drogas.

“Estamos aquí para tratar desde el uso de sustancias como un problema de salud pública hasta desmantelar las redes financieras de las organizaciones criminales transnacionales y abordar las causas profundas que llevan a las personas al crímen organizado, incluida la falta de oportunidades económicas”.

Agregó que gracias al trabajo coordinado entre México y EU se lograron importantes avances para mejorar las condiciones de ambos países.

El fiscal de EU señaló que están tratando responder al consumo de drogas en la frontera especialmente el de fentanilo. También crearon programas para desarticular redes de tráfico de armas y personas.

“Hemos estrechado lazos de colaboración de investigación con México. Estamos luchando contra los cárteles de la droga, parte clave es cerrar redes financiera que es lo que alimenta a las organizaciones”.

Durante el Diálogo de Alto Nivel, Alejandro Mayorkas aseveró que México es uno de los más importantes aliados de EU.

#EnVivo | Desde Washington D. C., conferencia de prensa conjunta México - Estados Unidos, en el marco del #DANS. https://t.co/ewY5iNOqZd — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 13, 2022

“Compartimos desafíos como el trafico de personas, fentanilo y armas. Es algo que tenemos que resolver con nuestro amigo México. Hemos hablado de la forma de mejorar estas tareas y brindar soluciones”.

México en el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad

Por su parte, Marcelo Ebrard indicó durante su participación en el Diálogo de Alto Nivel que EU y México son los únicos países que cuentan con este tipo de acuerdos para combatir la inseguridad en sus fronteras.

Asimismo destacó que gracias al acuerdo de seguridad entre México y EU se lograron incautar 17 millones de cartuchos, 94 toneladas de cocaína además de embarcaciones y laboratorios de sustancias ilícitas.

“Hay una reducción de homicidios del 9.2 por ciento, además de secuestros y robos. Una parte de esto es mérito de nuestro entendimiento con EU”.

Finalmente, Rosa Icela dijo que durante el Diálogo de Alto Nivel entre México y EU se abordaron los avances que lograron ambos países y “nos llevamos tarea a casa”.

Agregó que “el Entendimiento Bicentenario está rindiendo frutos para la región. Nos comprometemos a seguir colaborando”.