En ningún caso acudiré a Cumbre de las Américas: Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, aseguró que no irá a la Cumbre de las Américas, a pesar de que aún se desconoce si se le enviará una invitación a este evento que se realizará en junio.

En redes sociales, el dictador de Cuba arremetió en contra de Estados Unidos y dijo que creó la Cumbre de las Américas con la intención de no ser inclusiva.

Puedo asegurar que en ningún caso asistiré.



Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de #Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas. (4/4) — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 25, 2022

Díaz-Canel sostuvo que Estados Unidos concibió la Cumbre de las Américas para no incluir a varios países, entre ellos Cuba.

"Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas".

Díaz Canel acusa a EU de presionar a países que piden inclusión

El dictador de Cuba acusó a Estados Unidos de realizar "intensas gestiones" y "brutales presiones" en contra de los países de América Latina que piden se les invite.

"También es conocido que Estados Unidos ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva", escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la agencia Reuters, el pasado 20 de mayo fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que funcionarios del presidente Joe Biden estaban considerando invitar al dictador a la Cumbre de las Américas.

Este 25 de mayo, Reuters citó a fuentes que aseguran que la mayoría de los países miembros de la Comunidad del Caribe tienen previsto asistir a la Cumbre de las Américas.

Detalló que al menos 13 de los 14 miembros del grupo conocido como Caricom están planeando unirse al evento.

Los países caribeños que habían considerado no asistir a la cumbre se vieron alentados por las recientes medidas de Washington hacia Cuba y Venezuela, dijo el responsable.

"Consideramos que es mucho mejor asistir a la cumbre (...) reconociendo que Biden se ha alejado de la posición muy dura que estaba siguiendo", señaló la fuente, que no pidió ser identificada por la agencia de noticias.