Oposición defiende método de Frente Amplio por México tras dichos de AMLO

Ciudad de México. Las dirigencias del PAN, PRI Y PRD exigen al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dedicarse a gobernar para resolver los problemas del país y no meterse en la vida de los partidos ni en sus procesos internos. En el marco de la presentación de la convocatoria para elegir al responsable del Frente Amplio por México, la secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, planteó:

“Desde aquí el exigimos al presidente de la república que actué como jefe del estado mexicano no como jefe de su partido, no puede seguir hablando de su proceso ni del proceso de los demás partidos, tiene que hablar de los problemas que aquejan a México por mas distractores que pongan este país está en un grave riesgo y el tiempo que él tiene que emplear es para hablar de las soluciones, no más seguir hablando del acceso al poder tiene que hablar del ejercicio del poder”.

Secretaria General del PAN acusa a AMLO de descalificar acciones de la oposición

En tanto, Cecilia Patrón, secretaria General del PAN, dijo entre Morena y el Frente Amplio hay una gran diferencia. Aquí deciden los ciudadanos y allá el presidente.

Del cuatro al nueve de julio se abre la inscripción a los #aspirantes de la #elección del responsable de construir el Frente Amplio por México: Comité Organizador. pic.twitter.com/Szx4AG0xDF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023



“El presidente y sus aliados han querido descalificar nuestras acciones, dividiendo a los mexicanos, polarizando, han querido crear una historia de buenos y malos y han querido condenar a los que piensan distinto. Ante la falta de argumentos nos señalan de simulación, pero es todo lo contrario, nosotros lo hacemos dentro de la ley, eso es algo bien importante, porque en frente, se hacen”, acusó la panista.

PRD acusa de uso de órganos de inteligencia contra oposición

Por su parte, la secretaria General del PRD, Ana Díaz, fue más allá, acusó al gobierno federal de espiar a los adversarios políticos.

“Él está utilizando los órganos de inteligencia del Estado, el espionaje, y hoy quiero hacer esa denuncia porque eso es ilegal, lo está haciendo para indagar del pasado de todos los que han aspirado a este Frente ¿y por qué lo hace? porque seguramente va a iniciar un proceso de descalificación para todas y todos ellos. Y no me queda la menor duda de que, en los próximos meses, utilice todos los recursos del Estado, el dinero, los programas sociales, la burocracia, el Ejército, con tal de mantener de mantener y estar al frente del gobierno”, denunció la lideresa perredista.