Dictadura de Nicolás Maduro ordenó reestructuración de la Cruz Roja Venezolana

La máxima corte de Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro controla la mayoría, ordenó una "reestructuración amplia y diversa" de la Cruz Roja Venezolana y el cese en sus cargos del presidente y miembros de la junta directiva.

La decisión divulgada la noche del viernes en la página de internet del Tribunal Supremo de Justicia, fue emitida por la sala constitucional y con ponencia de la juez Tania D'Amelio Cardiet. La sentencia 1057, con fecha del 4 de agosto, establece la constitución de una junta reestructuradora ad hoc presidida por Ricardo Cusanno, miembro del foro cívico y expresidente del mayor gremio empresarial del país, Fedecámaras.

El vicepresidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Miguel Villarroel, pidió el jueves el dictador, Nicolás Maduro, en la red social X, antes Twitter, a no intervenir la Cruz Roja Venezolana.

Le solicito de la manera más respetuosa que no permita una acción arbitraria de parte de un ente del Estado que manche los 128 años de vida de nuestra institución, millones de venezolanos en nuestro país y en el mundo se han beneficiado de la labor de la Cruz Roja Venezolana. Miguel Villaroel / Expresidente de la Cruz Roja Venezolana

Importante Comunicado a la opinión Pública como Vice-Presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja @ifrc @IFRC_es @CruzRojaVe pic.twitter.com/h11CWP6OcF — Miguel Villarroel S (@mavillarroel) August 4, 2023

El máximo tribunal dijo que la medida contra la Cruz Roja Venezolana es parte de una demanda "por Derechos o intereses difusos o colectivos", sin precisar detalles.

Según la sentencia, la nueva junta ad hoc hará "una evaluación y reorganización interna de la Cruz Roja Venezolana a los fines de modernizar su estructura y funcionamiento, a cuyo efecto, la Junta Reestructuradora cuenta con un período de un (1) año desde el inicio del ejercicio del cargo; periodo éste que podrá ser prorrogado".

Comunico al país que hoy asumo con humildad y compromiso la tarea de colaborar como venezolano y voluntario en iniciar un proceso de restauración de la institucionalidad de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Venezolana.⁰- abro hilo - 1/4 — Ricardo Cusanno (@RicardoCusanno) August 5, 2023

El Tribunal Supremo de Justicia dijo que se garantizará las actividades de la Cruz Roja Venezolana y colaborará con la fiscalía en la investigación y consecución de un proceso penal contra la directiva saliente.

Ricardo Cusanno dijo en X plataforma antes conocida como Twitter que en las próximas horas nombrará una "junta plural" y que se protegerá la integridad de voluntarios y trabajadores.

#CruzRojaInforma



📣 A la opinión pública:



Las sedes, hospitales y ambulatorios de la red de Cruz Roja Venezolana se mantienen operativos con normalidad en todos los estados del país, bajo sus respectivos horarios y servicios disponibles según corresponda.



(1/2) continúa 👇🏼 pic.twitter.com/Lcsngml0Kj — Cruz Roja Venezolana (@CruzRojaVe) August 5, 2023

Reacciones sobre la decisión sobre la Cruz Roja Venezolana

La oposición venezolana ha señalado que esta decisión del dictador Nicolás Maduro sobre la Cruz Roja "vulnera los derechos a la libre asociación al afectar su autonomía e independiencia".

También, Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, dijo que “la sentencia del TSJ viola el derecho a la presunción de inocencia, pues toma medidas que son definitivas y que no se podrán retrotraer si resultara que la directiva nacional de la Cruz Roja fuera inocente de los delitos imputados.