Mañana se dará a conocer dictamen de reforma electoral en San Lázaro

Ciudad de México. Está listo el dictamen de la reforma electoral que este miércoles se dará a conocer en la Cámara de Diputados, con lo que iniciará formalmente la discusión en Comisiones de San Lázaro.

Los integrantes de las Comisiones de Reforma Política Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, están convocados a las 10 de la mañana para recibir la propuesta que reforma varios artículos de la Constitución Política. Previo a esto se reunirán las Juntas Directas de las tres comisiones.

Las comisiones tendrán 5 días para analizar el dictamen de reforma electoral.

Hamlet García Almaguer, diputado de Morena detalló: "ya entraremos de lleno a la discusión en comisiones de este asunto de relevancia nacional, y el eje fundamental es tener una democracia menos costosa. Se van a tener estos 5 días para el análisis para que presenten las reservas que la oposición considere pertinente y después las presentaremos en el pleno conforme al calendario disponible de sesiones”.

En comisiones se requiere del voto de la mayoría simple y Morena, PT y Partido Verde tiene la votación para aprobar el dictamen, pero no para votarlo a favor en el pleno de la Cámara de Diputados, se necesitan las dos terceras partes de los legisladores presentes.