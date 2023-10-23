Agresores de Ernesto ‘Neto’ Calderón seguirán proceso en prisión domiciliaria

Durante una audiencia llevada a cabo este domingo 22 de octubre un juez informó que los gemelos Luis Alberto y Francisco "N" seguirán su proceso en prisión domiciliaria luego de darle una brutal golpiza a Ernesto 'Neto' Calderón.

Hasta el día de hoy, los agresores se encontraban en el penal de San Miguel acusados de lesiones y discriminación; sin embargo, el juez determinó que el proceso puede continuar de otra forma, mientras que los otros implicados aún no se entregan ante las autoridades y se espera que en los siguientes días den más información al respecto.

¿Por qué agredieron a Ernesto Calderón, joven golpeado por gemelos?

Durante la madrugada del 9 de septiembre, Ernesto Calderón fue agredido por un grupo de jóvenes en una zona identificada como la Estrella de Puebla, según los reportes brindados por la defensa de la víctima, habría sido insultado y posteriormente le arrojaron objetos, tras intentar defenderse recibió lesiones que lo mantienen en su domicilio con un diagnostico favorable.

Luego de la agresión, la universidad privada, ubicada en Puebla, determinó la expulsión inmediata de los gemelos que casi le quitan la vida a Calderón.

Gemelos se entregaron voluntariamente ante la Fiscalía

15 días después de la agresión, la Fiscalía de Puebla informó a través de un comunicado que los dos hermanos identificados como Luis Alberto y Francisco se entregaron para rendir cuentas sobre lo sucedido la noche del 9 de septiembre.

“La @FiscaliaPuebla informa que hoy 2 hermanos acudieron voluntariamente ante la FGE sabedores que esta Institución les buscaba para aprehenderlos por hechos en agravio de un joven en Angelópolis; fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta participación”, precisó.

Otros datos que corroboran que se entregaron son el Registro Nacional de Detenciones (RND), quienes de manera más detallada subrayaron que en punto de las 23:20 horas se identificaron ante las instancias pertinentes, quienes tomaron sus datos y procedieron a quedar en manos de un juez local en Casa de Justicia Región Judicial Centro.