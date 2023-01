¡Por Diego! Hombre corre más de 100 km para apoyar en cirugía de niño

Rafael Guerrero corrió más de 100 km para apoyar a Diego, un niño diagnosticado con hidrocefalia en el municipio de Cuautla, Morelos que necesitaba una cirugía.

Rafael conoció el caso de Diego en una tortillería cercana a su casa: Pusieron una alcancía para pedir apoyo, porque se iba a operar el 28 de enero la hidrocefalia para drenarle el agua de su cerebro, entonces contacté a la familia y le dije bueno yo puedo apoyarlos corriendo unas horas lo he hecho otras veces y todo, no me creía en el principio”.

Corrió más de 100 kilómetros para ayudar a un niño que no conocía

Sin conocer a Diego ni a su familia, el señor Rafael inició su carrera en punto de las siete de la mañana con cuatro minutos de este sábado 28 de enero con el objetivo de recaudar fondos para una operación.

Rafael aseguró que este es un reto sencillo, ya que su máximo histórico es de 24 horas continuas corriendo: “Para mi es normal correr esas distancias, no hay nervios, no hay nada, es una cosa que hago constantemente”.

“Constantemente viene aquí a correr, hace diferentes tipos de trayectos en la República inclusive nos han contado y ahorita que supimos que iba a estar un rato aquí corriendo en la unidad 12 horas nos dijeron que si queríamos venir a apoyar un ratito aunque sea con unas vueltas”, explicó Alejandro Arcos, quien corrió dos horas con Rafael.

Un emotivo encuentro

Sin saberlo, tras haber corrido 10 horas y poco más de 80 km, a la unidad deportiva llegó la señora Esther, mamá de Diego, quien resultó sorprendida tras el esfuerzo que se realizaba para apoyar a su hijo, para ambos fue un momento muy emotivo. En muestra de agradecimiento terminó la carrera con él.

“Mi admiración al señor Rafael por que es un señor que a pesar de la edad que tiene lo veo con una motivación misma que motiva a cualquier persona, a mi me motivó a seguirlo, admiro ese señor y que Dios lo bendiga siempre y que todo esto llene de bendiciones a toda su familia y a todo su esfuerzo le agradezco mucho el apoyo que le brindó a mi hijo”, aseguró Esther Beltrán, mamá de Diego.

Doce horas después el señor Rafael había corrido 105 km en el circuito.

Esta carrera se sincronizó con otros Estados que también se sumaron por apoyar a la causa: Campeche, Chihuahua, Ciudad Juárez, Estado de México y Durango, entre otros.