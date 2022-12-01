Aprueban digitalización de iniciativas en Congreso para reducir costos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que las iniciativas ciudadanas tendrán un proceso de digitalización en el trabajo del Congreso de la Unión para evitar costos de conservación de estos documentos.

Con 460 votos a favor, se aprobó el dictamen que adiciona un artículo 133 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que una vez concluido el procedimiento legislativo ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política, y haya sido aprobada o desechada la iniciativa ciudadana, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

📃 Las diputadas y los diputados aprobaron una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con la que busca eficientar trabajo del Congreso y evitar costos de conservación de documentos. https://t.co/1yB84kzyT6



Aquí los detalles: — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 1, 2022

Para el caso de las iniciativas que se envían al Senado, se plantea que la Comisión, o en su caso, la primera Comisión, deberá tener un proceso de digitalización en un periodo no mayor a 30 días hábiles, incluyendo las firmas autógrafas de los ciudadanos promoventes y se archivará en términos de la Ley General de Archivos, y lo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de las cámaras.

Será la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros la encargada de la destrucción de las firmas de los ciudadanos promoventes, que se tengan de manera física, una vez que haya una digitalización del expediente de la iniciativa ciudadana.

Iniciativa busca resolver almacenamiento de archivos del Congreso

La reforma busca resolver una problemática a la que se enfrentan las comisiones de ambas cámaras del Congreso respecto a cómo almacenar, conservar y resguardar debidamente los documentos que son presentados como parte de una iniciativa ciudadana, argumentó Justino Eugenio Arriaga Rojas, diputado del PAN.

Explicó que los expedientes de las iniciativas ciudadanas son de un volumen considerable, pues tienen como requisito de procedencia al menos 120 mil firmas autógrafas de las y los ciudadanos que las promueven, por lo que resguardarlos representan un costo significativo para su cuidado, por lo que la digitalización basada en los términos de la Ley General de Archivos, sería la vía más eficaz y al mismo tiempo de reducir costos se conservarán.

Explicó que con esta reforma el Congreso será un referente a nivel mundial, ya que en el ámbito legislativo no hay una reglamentación respecto a la digitalización de las firmas de quienes proponen las iniciativas ciudadanas.

Con esta reforma se prevé que se hagan eficientes los trabajos en el Congreso y evitará costos de conservación de grandes volúmenes de documentos, que se preserve de manera adecuada la memoria histórica de los procesos legislativos derivados de iniciativas ciudadanas y se modernice la actuación parlamentaria.

