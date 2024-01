Diputada del PRI acusa a ‘Alito’ Moreno por violencia política de género

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Montserrat Arcos Velázquez, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género en contra de presidente del partido tricolor Alejandro “Alito” Moreno.

De acuerdo con la diputada, la denuncia se da porque la destituyeron de la presidencia del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, ONMPRI, porque se negó a desviar el 50 % del presupuesto destinado para la Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de Mujeres.

“Mi denuncia se realizó en primer término ante el Consejo Político Nacional del partido, y lo exprese el 5 de octubre, ya que mi temor fue que al ver publicado en la página del partido uno de los tres programas que me proponían realizar de manera digital para justificar 32 millones de pesos. Primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme del recurso que el Partido Revolucionario Institucional ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres y poder realizar actividades digitales, con un esquema que él me proponía poder hacerse llegar del retorno del 50 % de estos recursos, por eso, insisto este no solo es un tema de violencia política sino es un asunto de corrupción”, detalló la priista.

Dijo que a pesar de haber recurrido a varias instancias del partido no le hicieron caso y le quitaron la presidencia de ONMPRI e incluso violaron las puertas de las instalaciones del organismo.

Diputada agregó intimidación por parte de Alito Moreno

Durante las acusaciones, aseguró que Alejandro Moreno y Gerardo Gutiérrez Arroyo la vetaron de las reuniones oficiales, en donde presuntamente también la intimidaron y acosaron.

“Primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme que el recurso, al no tener una respuesta positiva de mi parte yo busqué hablar con el dirigente de mi partido, tampoco me recibió, y pasados los días la Secretaría de Finanzas decidió utilizar los recursos bajo el esquema y con el proveedor que me habían propuesto, algo que es completamente ilegal”, finalizó.