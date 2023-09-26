Diputada propone retirar fuero a todos los fiscales de México

La diputada de Morena, Lucía Meza Guzmán, anunció una iniciativa que consiste en la eliminación del fuero para los fiscales del país en procesos legales, luego de argumentar que lo utilizan para fallarle a las familias.

“Me parece que nadie puede estar por encima de la ley. Si al presidente le retiramos el fuero, cómo es posible que los fiscales utilicen el fuero para que hacer lo que ellos quieran”, expuso.

Al momento de dar a conocer la propuesta, hizo énfasis que está planteada para las fiscalías de los demás estados; sin embargo, podría analizarse si también aplica para el fiscal de la república.

Iniciativa de morenista sobre el fuero genera comentarios en redes sociales

La iniciativa de Lucía Meza Guzmán recibió tanto apoyo como objeciones. Quienes respaldan la propuesta argumentan que la eliminación del fuero promoverá la transparencia y la rendición de cuentas, evitando así la impunidad y garantizando una justicia imparcial. Por otro lado, aquellos que se oponen a la propuesta señalan que podría ser utilizada como una herramienta para limitar la autonomía de los fiscales.

Actualmente, el fuero es un privilegio legal que otorga inmunidad a ciertos funcionarios públicos, incluidos los fiscales, impidiendo que sean procesados por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la propuesta de la diputada de Morena busca romper con esta protección y someter a los fiscales a un escrutinio legal más riguroso.

Diputada de Morena pide la renuncia de Uriel Carmona

La diputada del partido guinda, afirmó que el fiscal Uriel Carmona, liberado de prisión preventiva el pasado viernes, debería renunciar a su cargo porque ya no cuenta con las condiciones necesarias, tanto en el plano político como social, especialmente en materia de impartición de justicia.

“Ya no es apto para estar al frente de esa institución porque solamente lo que hace es que los ciudadanos pierdan esa credibilidad en las instituciones. Quedó demostrado que no está cumpliendo con el encargo, una responsabilidad tan importante como es la procuración de justicia. Le ha fallado a Morelos, le ha fallado a las mujeres y sobre todo a las familias que demanda justicia por esos lamentables asesinatos de mujeres”, afirmó.