Diputada trans llama “nacos” a los asistentes de la marcha del INE

María Clemente Castañeda, diputada trans de Morena, se enfrentó con varios asistentes a la marcha del INE, a quienes llamó nacos en reiteradas ocasiones.

A través de redes sociales circulan videos de la diputada trans de Morena increpando a las personas que acudieron a la movilización que salió del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

Sobre Paseo de la Reforma, la diputada trans gritó en repetidas ocasiones que quienes acudieron a la marcha del INE, son una "bola de nacos".

Varias personas siguieron a la diputada trans y la abuchearon, sin embargo, ella continuó gritando, incluso se acercó a una mujer.

"Yo vengo de trabajar cuatro días para aprobar un presupuesto, no como tú, ignorante, eres una ignorante, no tienes nada mejor que hacer. Bola de nacos, son unos nacas, ustedes sin nada qué hacer”, dice a varias personas que avanzan hacia el Monumento a la Revolución.

"¿Qué se siente ser una naca? ¡Eres una naca!", ¡Pónganse a trabajar! ¿Que se siente ser nacas que marchan en Reforma?", gritó mientras varios asistentes la abucheaban.

Vean bien este video…



Además de los insultos, ¿se dan cuenta que @MARIACLEMENTEMX sólo agrede a mujeres?



Cuánta cobardía, que se meta con alguien de su tamaño. pic.twitter.com/fAgcpqevmm — América Rangel (@AmerangelLorenz) November 14, 2022

Oposición critica a diputada trans por acudir a marcha del INE

Varios diputados de la oposición, principalmente del PAN, compartieron las grabaciones del enfrentamiento de la diputada trans con los asistentes de la marcha trans.

Una de ellas fue América Rangel, quien también acusó a la diputada trans de Morena de agredir a la gente, principalmente a las mujeres. “Cuánta cobardía, que se meta con alguien de su tamaño”, reclamó la legisladora.

El fin de semana se realizó una marcha del INE, que congregó a diversos personajes políticos como Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, además de los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, cuyos líderes nacionales encabezaron la movilización.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, la marcha del INE movilizó entre 10 y 12 mil personas y tuvo saldo blanco.